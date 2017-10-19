Владимир Путин наградил жительницу Алексина орденом

Владимир Путин подписал Указ Президента РФ № 421 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Татьяна Федоровна Суслова – аппаратчик отжима участка стабилизации основной продукции ФКУ «Алексинский химический комбинат». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин лично поздравил Татьяну Суслову с наградой и пожелал ей здоровья, счастья, успехов и удачи.