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Владимир Путин наградил жительницу Алексина орденом

Владимир Путин наградил жительницу Алексина орденом

Сотрудницу Алексинского химкомбината Татьяну Суслову поздравил губернатор Алексей Дюмин.

Владимир Путин подписал Указ Президента РФ № 421 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Татьяна Федоровна Суслова – аппаратчик отжима участка стабилизации основной продукции ФКУ «Алексинский химический комбинат». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин лично поздравил Татьяну Суслову с наградой и пожелал ей здоровья, счастья, успехов и удачи.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +3
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