Владимир Путин наградил жительницу Алексина орденом
Сотрудницу Алексинского химкомбината Татьяну Суслову поздравил губернатор Алексей Дюмин.
Владимир Путин подписал Указ Президента РФ № 421 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Татьяна Федоровна Суслова – аппаратчик отжима участка стабилизации основной продукции ФКУ «Алексинский химический комбинат». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.
Губернатор Алексей Дюмин лично поздравил Татьяну Суслову с наградой и пожелал ей здоровья, счастья, успехов и удачи.
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