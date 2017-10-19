Семикласснице из Тепло-Огаревского района подарили корову

Вручил живой подарок министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев. Причем потом выяснилось, что подарок еще и «с секретом».

Корова для семьи Алявдиных из пос. Горьковский Тепло-Огаревского района всегда была основным кормильцем. Сельским хозяйством они занимаются уже порядка 25 лет, поэтому когда три недели назад у них внезапно умерла корова, для семьи это стало настоящей трагедией.

– Мама так плакала от горя, что я решила написать письмо чиновникам с просьбой подарить нам корову, — рассказывает Вика Алявдина, ученица 7-го класса.

Обращение девочки рассмотрел в понедельник на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин, а уже сегодня министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев привез семье корову.

– Для нас корова была большим подспорьем. На зарплату сельского библиотекаря не проживешь, а тут одно несчастье за другим. Незадолго до этого пришлось прирезать старую корову. Заняли денег и купили новую, а она в скором времени умерла. Ещё одну купить было просто нереально, корова сейчас стоит от 60 до 100 тысяч, сумма неподъёмная для нас, — рассказывает Светлана Алявдина.

Светлана признаётся, что за столько лет подсобное хозяйство прочно стало частью их жизни.

– Весь быт, распорядок дня подчинен уходу за коровой. И неважно, болеешь ты или нет сил, доить её все равно надо. Но я не жалуюсь, иначе просто никак не проживешь. Да и на селе молоко — это своего рода валюта, не каждый держит корову, а молоко пьют все, — поясняет Светлана.

Вика не отстает, маме помогает по хозяйству. На предыдущих коровах доить не научилась, но надеется на этой наверстать упущенное.

Новый корове дали имя Верба. Приехала она из Каменского района с местной молочной фермы.

– Корова здорова, наши зоотехники выбирали, ездили на ферму и выбирали. Ей четыре года, сейчас она уже стельная и в феврале можно ожидать появления теленка! — сказал Дмитрий Миляев.

Если же говорить в целом, то владельцы ЛПХ в Тульской области могут рассчитывать на ряд мер поддержки: кредитоваться под низкий процент и субсидии на молоко.