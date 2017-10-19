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Убирать тульские улицы зимой будет новая техника
Фото Дмитрия Дзюбина

Убирать тульские улицы зимой будет новая техника

Для борьбы со снегом в зимний период будет подготовлено 93 дорожные машины. В случае пиковой нагрузки к работе привлекут еще 75 единиц коммунальной техники.

В АО «Спецавтохозяйство» первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин и директор предприятия Игорь Гусев провели совещание по вопросам подготовки коммунальной техники к работе в зимний период.

В 2017 году закуплено 12 единиц новой техники. Всего в 2017 году для содержания в порядке города зимой предусмотрено 93 машины: 47 комбинированных дорожных машин, 25 тракторов МТЗ с плугом и щеткой, 5 бульдозеров, 8 грейдеров и 8 мини-тракторов, которые работают на тротуарах. На данный момент все машины уже готовы к работе. 

Также на улицах Тулы продолжат работать импортные комбинированные машины «Вилли».

Владислав Галкин

– В прошлом году мы эксплуатировали четыре новых автомобиля, которые предназначены для россыпи реагентов. В этом году их будет уже 12. Шесть машин закуплено, две переоборудованы, — рассказывает первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин. — Обеспечивать вывоз снега будут пять снегопогрузчиков. Уже разработана карта уборки, так что могу с уверенностью сказать, что коммунальные предприятия Тулы готовы к работе в зимний период на 100%.

Заместитель главы администрации подчеркнул, что еще 75 дополнительных единиц техники значатся в резервном перечне. Это значит, что в случае обильных снегопадов на помощь «Спецавтохозяйству» придут предприятия города, у которых в наличии есть необходимые машины.

Кстати, количество площадей, которые будут обрабатывать противогололедными реагентами, увеличится. На центральных улицах перестанут обрабатывать дороги песком. Власти объяснили это тем, что химические реагенты работают более эффективно и с их использованием весной привести город в порядок будет проще.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:43 0
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