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Тульские железнодорожники завершают подготовку к зиме

Тульские железнодорожники завершают подготовку к зиме

Плановые работы в структурных подразделениях будут закончены до 1 ноября.

В Тульском регионе столичной железнодорожной магистрали для работы в отопительный период задействовано девять котельных. К трём из них уже подключены 35 жилых домов и два детских сада. В основе подготовки к холодному сезону – анализ работы в прошлые зимы и прогноз возможного ухудшения погодных условий. Особое внимание уделяется готовности важнейших узлов и станций – там укомплектован запас топлива и технических средств.

Устройствами очистки от снега оборудовано 1503 стрелочных перевода на 59 станциях. Предстоящей зимой путейцы задействуют 67 компрессорных установок. Для очистки железнодорожного полотна от снега подготовлены 4 снегоочистителя, 6 снегоуборочных и 4 пневмообдувочные машины.

Все железнодорожники, работающие на открытом воздухе, обеспечены зимней спецодеждой и обувью, защитными средствами от обморожения. В 96 пунктах обогрева созданы условия для отдыха работников.

Отдельное внимание уделяется подготовке «первозимников» – тех, кто впервые будет работать на железной дороге в зимних условиях. С наступлением холодов и снегопадов существенно меняется специфика работы, и все сотрудники обязательно знакомятся с техникой безопасности, способами оказания первой помощи при переохлаждении.

Машинисты изучают особенности ведения поездов в условиях плохой видимости и при снежных заносах, а работники путевых машинных станций отрабатывают способы очистки стрелочных переводов, путей на перегонах и железнодорожных переездах.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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