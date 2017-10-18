Тульские дети с особенностями развития покатались на лошадях в «Деревне»

Благотворительная акция была организована при поддержке уполномоченного по правам ребенка Наталии Зыковой.

Дети с расстройствами аутистического спектра и их родители из Тулы при содействии Наталии Зыковой посетили центр «Деревня» в селе Верхнее Романово Заокского района. Маленькие гости познакомились с центром, посмотрели фильм о проекте «Деревня», прокатились на лошадях. Также их ждали интересные игры и чаепитие со сладостями.

Проект «Деревня», созданный в 2007 году Сергеем Степановым, располагается в деревне Верхнее Романово. Его цель – комплексная реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра. В рамках проекта им оказывается помощь специалистов – логопедов, дефектологов, применяются методы иппотерапии (лечение с помощью катания на лошадях), кинезотерапии, соматосенсорной терапии, игровые развивающие группы.

Кроме того, в одном из городских кафе прошёл детский кулинарный праздник, в котором приняли участие 14 воспитанников «Головеньковского детского дома-интерната для умственно отсталых слепых детей».

На празднике детей развлекали ростовые куклы, проводился мастер-класс от шеф-повара по приготовлению пиццы, а пока запекалась приготовленная руками самих детей пицца, ребята с удовольствием проводили время в игровой комнате. Закончился праздник чаепитием и вручением грамот маленьким поварятам за приготовление самой вкусной пиццы.

Подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе – это позволит всем воспитанникам социальных учреждений Тульской области попробовать себя в качестве повара и приобрести самостоятельные навыки.