Какие улицы Тулы останутся без света 19 октября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о проведении плановых работ.
В четверг с 9 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Марата, 151, 71, 73, 81, 73,
- Торховский пр-д, 9,
- ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-21-а (нечётн.),
- ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
- ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27,
- Красноармейский пр-т, 7,
- ул. Братьев Жабровых, 2,
- пр-т Ленина, 49,
- пр-т Ленина, 66-а,
- ул. Курковая, 5,
- ул. Гоголевская, 71, 73,
- п. Горняк: ул. Садовая, 1-35 (нечётн.),
- 1-й пр-д, 1-9,
- 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.),
- ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 23-й пр-д, 3-24,
- 25-й пр-д, 10, 12,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
- ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 1-23,
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 56-76 (чётн.).
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