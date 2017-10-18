Какие улицы Тулы останутся без света 19 октября

В четверг с 9 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:

ул. Марата, 151, 71, 73, 81, 73,

Торховский пр-д, 9,

ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 9-21-а (нечётн.),

ул. Староникитская, 77-а, 77-б,

ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27,

Красноармейский пр-т, 7,

ул. Братьев Жабровых, 2,

пр-т Ленина, 49,

пр-т Ленина, 66-а,

ул. Курковая, 5,

ул. Гоголевская, 71, 73,

п. Горняк: ул. Садовая, 1-35 (нечётн.),

1-й пр-д, 1-9,

2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.),

ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33,

10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),

22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),

23-й пр-д, 3-24,

25-й пр-д, 10, 12,

ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),

3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),

ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),

1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,

2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,

ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,

ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),

1-й Яблочковый пр-д, 1-23,

2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),

пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),

ул. Яблочкова, 56-76 (чётн.).