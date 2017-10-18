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Погода в Туле 19 октября: лёгкий ветер и облачность с дождём

Погода в Туле 19 октября: лёгкий ветер и облачность с дождём

Синоптики прогнозируют пониженное давление и до 13 градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер западной четверти, лёгкий – 5-10  метров в секунду.

Температура воздуха ночью – до восьми градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до +13. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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