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Туляки пострадали в страшном ДТП в Московской области
Фото oka.fm

Туляки пострадали в страшном ДТП в Московской области

В больницы их доставляли на вертолете медицины катастроф.

18 октября около 16.00 на автодороге «Крым» произошло крупное ДТП.

Как сообщают СМИ Московской области, в аварии на 79-м километре трассы М-2 в Серпуховском районе пострадали туляки. 

Известно, что четверо друзей направлялись в аэропорт. Они воспользовались услугами такси. В какой-то момент таксист не справился с управлением и вылетел в кювет.

В салоне находились четыре пассажира. С различными травмами они были доставлены в больницы Москвы вертолетом медицины катастроф.  На место выезжали реанимобили из Серпухова и Чехова.

 

 

сегодня, в 07:33 +2
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