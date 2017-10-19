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Туляки пострадали в страшном ДТП в Московской области
В больницы их доставляли на вертолете медицины катастроф.
18 октября около 16.00 на автодороге «Крым» произошло крупное ДТП.
Как сообщают СМИ Московской области, в аварии на 79-м километре трассы М-2 в Серпуховском районе пострадали туляки.
Известно, что четверо друзей направлялись в аэропорт. Они воспользовались услугами такси. В какой-то момент таксист не справился с управлением и вылетел в кювет.
В салоне находились четыре пассажира. С различными травмами они были доставлены в больницы Москвы вертолетом медицины катастроф. На место выезжали реанимобили из Серпухова и Чехова.
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