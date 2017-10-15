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В Сочи открылась выставка «YOUTH EXPO»

В Сочи открылась выставка «YOUTH EXPO»

Тульский стенд представлен в разделе «Регионы России» и разделён на три тематические зоны: «Открывай», «Изучай», «Создавай».

15 октября губернатор Алексей Дюмин посетил выставку «YOUTH EXPO», которая проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 в Сочи. 
 
Тульский стенд представлен в разделе «Регионы России» и разделён на три тематические зоны: «Открывай», «Изучай», «Создавай». Каждая из них знакомит гостей фестиваля с тульскими брендами, даёт возможность своими руками сделать на память сувенир - расписать пряник, отчеканить монету на удачу.
 
Алексей Дюмин отметил, что стенд региона действительно отражает то, что Тульская область сегодня – динамично развивающийся регион. Это и инновации, и современный ОПК, и богатая культура, и растущая туриндустрия.
 
«Ребята, мы с вами поменялись ролями. Вы сегодня – основные спикеры, презентуете наш регион. Главное, чтобы, побывав на стенде, люди загорелись желанием приехать в Тульскую область. Может, как туристы, а, может, и бизнес свой захотят у нас открыть. Вы сейчас – лицо области! Лицо достойное, поэтому будьте смелее, активнее, рассказывайте всем, какая у нас замечательная область – земля силы и талантов! Дерзайте! Вперёд!», - сказал участникам делегации глава региона.
Галерея
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 1
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 2
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 3
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 4
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 5
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 6
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 7
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 8
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 9
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 10
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 11
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 12
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 13
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 14
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 15
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 16
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 17
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 18
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 19
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 20
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 21
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 22
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 23
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 24
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 25
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 26
Тульская область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи «YOUTH EXPO», Фото: 27
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