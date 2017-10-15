В Сочи открылась выставка «YOUTH EXPO»

Тульский стенд представлен в разделе «Регионы России» и разделён на три тематические зоны: «Открывай», «Изучай», «Создавай».

15 октября губернатор Алексей Дюмин посетил выставку «YOUTH EXPO», которая проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 в Сочи.

Тульский стенд представлен в разделе «Регионы России» и разделён на три тематические зоны: «Открывай», «Изучай», «Создавай». Каждая из них знакомит гостей фестиваля с тульскими брендами, даёт возможность своими руками сделать на память сувенир - расписать пряник, отчеканить монету на удачу.

Алексей Дюмин отметил, что стенд региона действительно отражает то, что Тульская область сегодня – динамично развивающийся регион. Это и инновации, и современный ОПК, и богатая культура, и растущая туриндустрия.

«Ребята, мы с вами поменялись ролями. Вы сегодня – основные спикеры, презентуете наш регион. Главное, чтобы, побывав на стенде, люди загорелись желанием приехать в Тульскую область. Может, как туристы, а, может, и бизнес свой захотят у нас открыть. Вы сейчас – лицо области! Лицо достойное, поэтому будьте смелее, активнее, рассказывайте всем, какая у нас замечательная область – земля силы и талантов! Дерзайте! Вперёд!», - сказал участникам делегации глава региона.