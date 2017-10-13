17 и 18 октября на Менделеевской запретят остановку и стоянку транспорта

В эти дни в Туле будет находиться кубок чемпионата мира по футболу-2018.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает, что 17 и 18 октября на улице Менделеевской будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Это связано с мероприятиями в рамках тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA.

Ограничения коснутся участка от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской 17 октября с 8.00 до 22.00 и 18 октября с 8.00 до 20.00.