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17 и 18 октября на Менделеевской запретят остановку и стоянку транспорта

17 и 18 октября на Менделеевской запретят остановку и стоянку транспорта

В эти дни в Туле будет находиться кубок чемпионата мира по футболу-2018.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает, что 17 и 18 октября на улице Менделеевской будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Это связано с мероприятиями в рамках тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA.

Ограничения коснутся участка от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской 17 октября с 8.00 до 22.00 и 18 октября с 8.00 до 20.00.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:53 0
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