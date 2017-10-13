Тулячка испугалась штрафа и разрешила бывшему мужу видеться с дочерью

Оформив развод, гражданин Ш. своевременно исполнял обязанности по выплате алиментов, а также хотел участвовать в воспитании ребенка, однако бывшая жена всячески этому препятствовала, дочь от бывшего мужа прятала, в дом не пускала.

За решением вопроса о порядке общения с ребенком родитель вынужден был обратиться в суд, который встал на защиту нарушенных прав отца. Суд подробно прописал алгоритм встреч отца и ребенка.

Однако, несмотря на судебное решение, мама ребенка не давала бывшему мужу видеться с дочерью.

В результате к семейному конфликту были подключены судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов Богородицкого и Воловского районов УФССП, которые обязали маму ребенка исполнять решение суда.

Иначе женщина подлежала бы административной ответственности за нарушение ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».

Страх перед штрафом заставил мать перестать препятствовать общению отца с дочерью.