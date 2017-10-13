Жители Богородицка устроили разнос ремонту местной поликлиники

В сообществе «Богородицк. Смотрители» в социальной сети ВКонтакте местный житель Александр Лукин выложил фото свежеотремонтированной поликлиники вот в таком посте:

«Качественный ремонт» городской поликлиники в Богородицке. Такая картинка встречает при входе. Видимо, потолок первого этажа затопило? Почему не починили? Это навсегда теперь? Вообще косяков невероятно много, было видно, что очень торопились сдать объект, материалы дешевые, но даже из них можно было сделать лучше.

Очень жаль, ведь следующий ремонт, скорее всего, будет лет этак через 50. А еще непонятно, почему туалет обозначен только английскими буквами WC, расчет на туристов или, может, нормы такие?

После того как пост в соцсети разместили, богородчане начали активно обсуждать тему.

Комментарии по поводу ремонта дал и главврач районной больницы Сергей Огородник:

– Да, действительно, было два случая протечек во взрослой поликлинике. Один — из-за дефекта батареи отопления, второй связан с водопроводной системой. Ремонтные работы проводились ГУ ТО «Сервис». Согласно условиям контракта все дефекты ремонтных работ будут исправляться за счет ремонтной организации в течение 3-х лет.