На выходных в Тульской области водителей ожидает масштабный рейд ГИБДД

Фото из архива Myslo.

Для пресечения фактов управления транспортными средствами пьяными водителями в предстоящую пятницу, 13 октября, и в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции продолжат проведение профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Рейд пройдет как в районах области, так и в Туле с максимальным привлечением личного состава.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: откажитесь от употребления спиртных напитков за рулем. Помните, это спасет вам жизнь!

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию об этом в дежурные части Госавтоинспекции.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле: 8 (4872)32−45−00, 8 (4872)32−45−02, 8 (4872)32−45−10, 8 (4872)36−39−13.

ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области

8 (4872)32−44−10 (обслуживает территорию а/д М-2 «Москва-Крым»),

8 (48731) 6−03−96, 8 (4872)32−30−76 (обслуживает территорию а/д М-4 «Москва-Дон»).