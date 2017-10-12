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Куда тулякам можно пожаловаться на качество питания в образовательных учреждениях?

Куда тулякам можно пожаловаться на качество питания в образовательных учреждениях?

Контроль за качеством продуктов и организацией питания осуществляет Управление Роспотребнадзора.

11 октября по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой проведен круглый стол на тему «О мерах по недопущению фальсифицированной пищевой продукции в социальных детских учреждениях. Роль родительских комитетов».

Наталия Зыкова

- От качественного и полноценного питания напрямую зависит здоровье детей! Необходимо усилить контроль за организацией питания в образовательных учреждениях нашего региона.

Контроль за качеством продуктов и организацией питания осуществляет Управление Роспотребнадзора по Тульской области. По данным ведомства, за последний год почти в три раза снизилось количество случаев выявления фальсифицированной продукции, предназначенной для потребления обучающимися образовательных учреждений.

Также участники обсудили вопрос организации закупок продуктов питания для школ.

Особое внимание уделяется вопросам экспертизы поставляемых товаров, работ и услуг.

Внутренняя и внешняя экспертиза являются обязанностью заказчиков и для усиления их ответственности к настоящему времени КоАП РФ введена соответствующая ответственность.

Введение подобных мер является способом дополнительного контроля за исполнением обязанностей заказчика.

По словам Наталии Зыковой, необходимо научить заказчиков грамотно пользоваться созданным инструментарием для контроля за пищевой продукцией.

Не все родители знают, что они могут осуществлять независимый контроль, входя в состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

Обратиться с жалобой на качество питания в образовательных учреждениях можно на горячую линию уполномоченного по правам ребенка в Тульской области по номеру 8-800-350-12-84.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:22 +1
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