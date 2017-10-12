Добрые люди России: среди номинантов на Госпремию есть туляки

На сайте добрыелюдиРоссии.рф каждый гражданин может поддержать кандидата, выдвинутого на Госпремию в области благотворительности от его региона.

Для голосования нужно найти кандидата от своего округа и нажать на кнопку «Проголосовать». Свой голос можно будет отдать только одному кандидату и только один раз.

С 1 по 31 октября 2017 года на портале будет проходить онлайн-голосование.

Результаты онлайн-голосования будут направлены в Общественную комиссию при Президенте РФ , в состав которой входит Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, члены ОП РФ Диана Гурцкая, Владимир Винницкий, Галина Горбатых и Галина Осокина.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев пояснил:

- Цель Общественной палаты России — сделать сопричастными к Госпремии как можно больше людей. Она присуждается лицам, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность. Статус Госпремии чрезвычайно высок, и мы должны соответствующе к ней отнестись. Продвижение премии в общественное сознание — вот для чего придуманы общественные праймериз.

Мы запускаем модуль народного голосования, чтобы любой гражданин мог поддержать кандидатов на Госпремию, а выдвигаться на нее будут исключительные и очень достойные люди, и о них должны знать.

Государственная премия в области благотворительности учреждена в 2015 году и присуждается лицам, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность.

Первым лауреатом Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности в 2016 году стал генеральный директор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис» Александр Ткаченко. Он является также председателем Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности.

В числе номинантов этого года есть туляки, среди них лидирует президент компании «Щекиноазот» Борис Александрович Сокол.

Чтобы перечислить все, что сделано предприятием в Тульской регионе по инициативе его президента в последние годы, потребуется не одна страница.

Компания «Щекиноазот» оказывает благотворительную помощь учреждениям здравоохранения, культуры и образования, спортивным и общественным организациям Тульской области.

За последние пять лет (2012−2016 гг.) социальные расходы компании составили более 200 млн руб.; оказана благотворительная помощь на сумму свыше 105 млн руб. Осуществляется адресная помощь детям, ветеранам войны и труда, социально незащищенным гражданам. Поддерживаются талантливые дети Щекинского района. Предприятие ежемесячно выплачивает ветеранам войны дополнительные пенсии. Проведена реконструкция Дома спорта «Юбилейный». И многое-многое другое.

Подробнее о номинантах — добрыелюдиРоссии.рф.

Голосовать здесь — добрыелюдиРоссии.рф.