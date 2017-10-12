Алексей Дюмин: С подрядчиками лучше чай пить, чем судиться

12 октября в правительстве обсуждали предварительные итоги реализации проекта «Формирование городской комфортной среды».

– Этот проект – инициатива Президента России Владимира Путина. Ее поддержала партия «Единая Россия», – напомнил всем собравшимся Алексей Дюмин. – Цель проекта – создание комфортных условий проживания граждан. Он успешно реализуется в Тульской области и уже можно подвести предварительные итоги реализации проекта в 2017 году.

Как идет программа, докладывала министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко. По ее словам, в августе были завершены все торги и заключены подряды на проведение работ по программе по всем 239 объектам. Срок завершения работ по программе – ноябрь 2017 года, в том числе в двух парках – в Богородицке и Ефремова.

По данным на 6 октября работы завершены на 132 объектах. Это 55,2%. С участием жителей приняты работы на 58 объектах (24,3%). На остальных объектах работы продолжаются.

Самое главное, что рекомендовала министр строительства и ЖКХ главам администраций муниципалитетов, – чтобы в приемке объектов обязательно принимали участие жители.

Большая часть программы-2017 – это дворовые территории. 117 дворов, то есть 57% объема, отремонтированы по минимальному перечню работ, то есть, заасфальтированы, освещены и оснащены лавочками. Жители 89 дворов получили возможность комплексно благоустроить свои территории, то есть установить детские площадки, сделать парковочные карманы, озеленить двор. И для этого необходимо было непосредственное участие жителей – в субботниках и во взаимодействии с подрядчиками.

– Ноу-хау нашего региона – это чаепития с подрядчиками, которые устраивали жители того или иного двора, – сообщила Элеонора Шевченко. – Когда есть контакт между жителями и подрядчиками, то и работа спорится.

– Да, с подрядчиками лучше чаепитие устраивать, чем судиться. Чем больше будет таких подрядчиков, с кем приятно чай пить, тем дела в области лучше будут, – заметил губернатор.

По словам министра, первыми 100% работ выполнили муниципалитеты поселка Первомайский и Щекинского района (четыре дворовых территории). Большой процент выполнения программы – в Алексине. В то же время зафиксированы отставания по определенным контрактам: в Алексине на 9 объектах, в Белеве по 4 дворам и в Новомосковске по 2 объектам. В Туле в это же время только начаты работы на 16 объектах. Работы в парках идут по графику: в Богородицке выполнено 75% объема, в Ефремове – 89%.

Элеонора Шевченко напомнила, что 6 октября прошел круглый стол о ходе выполнения программы «Городская комфортная среда». И отметила опыт администрации Тулы, которая приглашает на приемку объектов не только сегодняшних «благополучателей», но и потенциальных участников программы будущего года.

Павел Федоров, глава администрации Алексина, пояснил, что в работе сейчас 37 дворовых территорий и работы на них будут закончены к 1 ноября. Причина отставания – подрядчик набрал много заказов, в том числе по проекту «народный бюджет» и переоценил свои силы.

Олег Соловьев, глава администрации Белева, доложил, что из четырех дворовых территорий три уже вчера сделаны. Немножко отстает от графика асфальтирование – из-за погодных условий. Подрядчик обязался до 13 октября все работы завершить, а на 21 октября запланирована приемка территорий и праздники двора.

Вадим Жерздев, глава администрации Новомосковска, также отчитался по проекту:

– 90 процентов работ выполнено на мемориальном комплексе, окончание работ планируется на 20-е числа октября. Подрядчику направлена претензия за задержку сроков. По благоустройству двора работы выполнены на 80%. Территория была плохо подготовлена для работ. Срок окончания работ на этой территории – 1 ноября. Претензии подрядчику направлены. Работа с ним ведется, уверен, что мы сдадим объекты в срок.

Вадим Игонин, глава администрации Богородицка, пояснил, что приемка работ по Богородицкому парку жителями будет проходить 15 ноября:

– Мы делаем упор на качество работ, жители мониторят выполнение работ ежедневно.

Евгений Авилов, глава администрации Тулы, доложил, как проходят работы в областной столице.

– У нас были проблемы по заключению контрактов в Заречье, но мы справились. В Туле в программе участвуют 163 дворовые территории и 13 мест общего пользования. На сегодня в полном объеме у нас выполнены работы по 89 объектам, 48 из них приняты с участием жителей. 63 двора сейчас находятся в работе, там завершены уже и работы по асфальтированию. На 3 общественных пространствах работы завершены, на 8 работы ведутся. Работы будут выполнены качественно и в срок.

– Какая есть обратная связь по результатам реализации проекта? – поинтересовался губернатор.

– Обратная связь такая – мы собираем в большом количестве заявки на будущий год, – похвалился Евгений Авилов. – Отзывы только положительные.

Николай Воробьев, секретарь регионального отделения «Единой России», рассказал, как участвовали в проекте тульские единороссы.

– Для того чтобы жители понимали, что и в какой последовательности необходимо сделать, чтобы двор был включен в Программу, мы разработали специальную брошюру. В ней наглядно представлена последовательность действий – 5 шагов для включения в Программу, а также указаны контактные данные для получения обратной связи. Для сбора заявок на сайте партии создан специальный раздел, а для консультаций граждан открыта «горячая линия». В каждом дворе был определен уполномоченный по взаимодействию с подрядчиками, администрацией муниципалитета и партией. В Тульской области проект стал действительно народным. Та задача, которую Вы, Алексей Геннадьевич, поставили перед региональным отделением партии, выполнена. Партийный проект «Городская среда» Президент России Владимир Путин обозначил как один из приоритетных проектов федеральной власти и субъектов Федерации до 2022 года. И буквально месяц назад по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления глава государства дал правительству страны поручения, связанные с поддержкой проекта.

Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы, отметил, что решающий фактор успехов в реализации программы «Городская комфортная среда» в Тульской области в том, что работу возглавил губернатор.

– Важно и то, что у граждан появился интерес к проекту, ведь они стали самыми главными участниками его реализации. Это позволяет обеспечить сохранность того, что сделано.

По словам спикера заксобрания, на федеральном уровне уже решено, что финансирование программы в 2018 году будет продолжено.

Завершая «разбор полетов», Алексей Дюмин поручил главам администраций оперативно и быстро решать вопросы с подрядчиками, привлекать к контролю качества работ общественные советы при муниципалитетах.

– Еще раз напоминаю глава администраций о личном контроле качества и сроков выполнения работ по программе «Городская комфортная среда». Несмотря на некоторое отставание от графика, все работы должны быть выполнены в срок. От того, как мы выполним эту работу, зависит мнение жителей о работе власти и дальнейшем развитии программы благоустройства, – подчеркнул губернатор.