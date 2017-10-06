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В Тульской области работы по проекту «Городская комфортная среда» выполнены на 55 процентов

В Тульской области работы по проекту «Городская комфортная среда» выполнены на 55 процентов

Полностью все работы по проекту обещают закончить к 31 октября 2017 года

6 октября в правительстве Тульской области состоялся «круглый стол» по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе.

В обсуждении участвовали министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, главы администраций муниципалитетов-участников проекта, депутат облдумы, региональный координатор проекта «Городская среда» Александр Рем, представители ТОСов.

По словам Элеоноры Шевченко, проект «Городская комфортная среда» направлен наразвитие жилищно-коммунального комплекса и создание комфортных условий проживания граждан. В Тульской области в проекте участвуют Тула, Алексин, Белев, Ефремов, Суворов, Щекино и пос. Первомайский Щекинского района, Новомосковск, Богородицк и Ефремов.

Общее финансирование проекта составляет 536,886 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 250, 235 млн. руб., из регионального – 204,738 млн. руб. и местных бюджетов – 81,913 млн. руб.

По итогам общественных обсуждений в программу включены 239 объектов, из них 206 дворовых территорий, 31 общественная территория, 2 парка (в Богородицке и Ефремове).

На 6 октября в полном объеме заключены контракты и идет активная стадия выполнения проектов. Работы завершены на 132 объектах. Это 55,2%. Приняты работы на 58 объектах (24,3%).

- Программа для Тулы – очень серьезный проект. Его реализация основывается на местном самоуправлении. Инициатива жителей участвовать в этой программе – основное. Без поддержки жителей, без понимания и участия их в проекте он был бы невозможен, - сказал Евгений Авилов, глава администрации Тулы.

По словам Евгения Васильевича, чем больше открытости при формировании и выполнении программы, тем меньше вопросов возникнет при сдаче объектов.

- У нас программа получилась объемная. Общий бюджет 404 млн. руб, 163 дворовые территории, асфальтирование придомовой территории, комплексное благоустройство – то, чего не было много лет,- пояснил глава администрации Тулы. – На сегодня в полном объеме у нас выполнены работы по 89 объектам, 48 из них приняты с участием жителей. Мы говорим о приемке жителями не с технической стороны, а как заказчиков.

Все контракты должны быть реализованы до 31 октября. Правда, 10 объектов «выпали из работы».

- В основном это установление малых архитектурных форм, - пояснил Евгений Авилов. – Из 17 общественных пространств, заявленных в проект, по 10 ведутся работы, 3 объекта завершены, остальные в стадии завершения.

Авилов обратил внимание всех на приемку объектов с участием жителей:

- Мы приглашаем не только жителей того двора, где выполнено благоустройство, но и потенциальных участников следующего года. Для них это хороший опыт по принятию решения.

По словам главы, экономить на качестве и объемах работ администрация не будет. Прям по Ленину – лучше меньше, да лучше.

- Ну а на будущее задача – сохранить и поддерживать в хорошем состоянии то, что сделали, - сказал Евгений Авилов.

Александр Рем, депутат Тульской облдумы, региональный координатор проекта, пояснил, что «Единая Россия» активно принимала участие в формировании проекта, особенно в части федерального бюджетного финансирования.

- Первоначально на проект предполагалось 800 млн. руб. Наши депутаты Госдумы от Тульской области вышли с предложением увеличить финансирование проекта, чтобы в него могли войти как можно больше городов из всех регионов. Финансирование было увеличено беспрецедентно – до 20 млрд. руб., - пояснил Александр Рем. – Важно было привлечь как можно больше людей в проект. На первом этапе проводили встречи с населением для формирования программы. На встречах представляли дизайны проектов. На втором этапе – выполнение подрядчиками работ по проектам. Мы познакомили уполномоченных от жителей с подрядчиками, чтобы они общались напрямую. Третий этап – приемка работ вместе с жителями и депутатами.

37 дворов и 3 общественных пространства попали в программу в Алексине. На реализацию программы выделили 21, 5 млн. руб. Об этом рассказал глава администрации моногорода Павел Федоров.

- На 28 дворах работы завершены. Приемка проводится с участием жителей. После приемки дворов проводим праздника двора. Все оставшиеся работы планируем завершить до 20 октября. Было отставание по 3 объектам. Но подрядчик зашел на эти объекты, и они также будут выполнены до 20 октября.

Олег Федосов, глава администрации Щекинского района, рассказал, что работы по проекту в районе проводятся на 25 дворовых территориях и 2 общественных пространствах:

- В Щекине уже отремонтировано 12 придомовых территорий. 3 объекта уже сданы. По общественным пространствам мы делали освещение старого парка. Эти работы полностью выполнены. Над освещением парка «Лесная поляна» работы продолжаются. Планируем, что к концу октября все закончим.

По словам Федосова, в поселке Первомайский были отремонтированы 3 территории придомовых и благоустроена центральная площадь им. Улитина. На следующий год уже подано более 50 заявок на участие в проекте.

В ходе обсуждения представители муниципальных образований и представители общественных объединений отметили, что . Туляки высказываются за ее продолжение. Уже сейчас в районах идут общественные обсуждения программы на 2018-2022 годы.

Напомним, что кураторами проекта «Городская комфортная среда» в Тульской области являются Сергей Николаевич Егоров, заместитель губернатора Тульской области (info@tularegion.ru, 8 (4872) 24-98-22) и Элеонора Викторовна Шевченко, министр строительства и ЖКХ Тульской области (minstroy@tularegion.ru,

Ознакомиться с федеральным проектом можно на сайтах Минстроя России и ГИС ЖКХ.

 

 

 

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 19:14 0
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