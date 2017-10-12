Туляков приглашают на матч по американскому футболу

14 октября, в субботу, в Туле пройдет матч по американскому футболу: сыграют тульская команда «Тарантула» и «Витязь» из Подольска. Игра пройдет в 14.00 на стадионе «Металлург».

- «Витязь» будет для нас серьезным соперником по многим причинам: они играют в «Лиге американского футбола», в команде сильные игроки с большим опытом, часть команды выступает в сборной России по американскому футболу, — говорят игроки «Тарантулы».

Обязательно приходите поддержать команду! Кстати, о «Тарантуле» читайте подробнее в нашем материале здесь.