Тульского туриста, задержанного в Индии за спутниковый телефон, приговорили к штрафу
Сергей Матюшкин признан виновным в нарушении административного законодательства. Сейчас он находится на свободе.
Член сборной команды горных туристов России, туляк Сергей Матюшкин, задержанный 4 октября индийскими таможенниками за ввоз в страну спутникового телефона, признан виновным в нарушении административного законодательства.
Судебное заседание уже состоялось. По словам Матюшкина, его приговорили к штрафу:
Суд состоялся. Я нарушил их административные законы. Выписали штраф 900 рублей.
Сейчас Сергей Матюшкин находится на свободе. После уплаты штрафа и оформления необходимых документов он сможет вылететь домой.
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