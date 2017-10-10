новости
новости
Регистрация
Тульского туриста, задержанного в Индии за спутниковый телефон, приговорили к штрафу

Тульского туриста, задержанного в Индии за спутниковый телефон, приговорили к штрафу

Сергей Матюшкин признан виновным в нарушении административного законодательства. Сейчас он находится на свободе.

Член сборной команды горных туристов России, туляк Сергей Матюшкин, задержанный 4 октября индийскими таможенниками за ввоз в страну спутникового телефона, признан виновным в нарушении административного законодательства.

Судебное заседание уже состоялось. По словам Матюшкина, его приговорили к штрафу:

Суд состоялся. Я нарушил их административные законы. Выписали штраф 900 рублей.

Сейчас Сергей Матюшкин находится на свободе. После уплаты штрафа и оформления необходимых документов он сможет вылететь домой.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:20 +4
Другие статьи по темам
Событие
турист задержансудспутниковый телефонзадержание на таможне
Люди
Сергей Матюшкин
Место
ТулаИндия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк одержал шесть побед на первенстве России по самбо
Туляк одержал шесть побед на первенстве России по самбо
Посёлки Лихвинка и Михалково 11 октября останутся без воды
Посёлки Лихвинка и Михалково 11 октября останутся без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.