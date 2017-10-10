Тульского туриста, задержанного в Индии за спутниковый телефон, приговорили к штрафу

Сергей Матюшкин признан виновным в нарушении административного законодательства. Сейчас он находится на свободе.

Член сборной команды горных туристов России, туляк Сергей Матюшкин, задержанный 4 октября индийскими таможенниками за ввоз в страну спутникового телефона, признан виновным в нарушении административного законодательства.

Судебное заседание уже состоялось. По словам Матюшкина, его приговорили к штрафу:

Суд состоялся. Я нарушил их административные законы. Выписали штраф 900 рублей.

Сейчас Сергей Матюшкин находится на свободе. После уплаты штрафа и оформления необходимых документов он сможет вылететь домой.