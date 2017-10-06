В Индии туриста из Тулы ожидает тюремный срок за спутниковый телефон

При получении в российской Маршрутно-квалификационной комиссии допуска на маршрут одним из условий является именно наличие спутникового телефона.

Член сборной команды горных туристов России, спортсмен из Тулы Сергей Матюшкин задержан полицией Индии. Поводом для задержания стал спутниковый телефон, обнаруженный в среди вещей мужчины.

Матюшкин в компании еще шестерых российских спортсменов-велотуристов из Тулы прибыл в Индию 15 сентября. Спутниковым телефоном группа не пользовалась ни разу, его брали на случай экстренной связи в горных районах.

Сергея задержали 4 октября по окончании путешествия при досмотре в делийском аэропорту, откуда группа вылетала в Москву. Остальные члены команды вылетели в Россию. Но у Матюшкина был обнаружен спутниковый телефон. Его задержали и разрешили ему связаться с российским посольством.

ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Индии Михаила Воробьева сообщил, что российским дипломатам и адвокату Матюшкина удалось добиться его освобождения под подписку о невыезде.

– Предположительно, в понедельник, 9 октября, состоится первое судебное слушание по его делу. Спортсмен был вынужден нанять адвоката. Нужно иметь ввиду, что следственные действия по подобному нарушению могут занять до шести месяцев, а обернуться это может, кроме штрафа и конфискации оборудования, тюремным заключением до трех лет, – сказал Воробьев.

Кстати, при получении в Маршрутно-квалификационной комиссии допуска на маршрут одним из условий является именно наличие спутникового телефона.

Сергею предстоит около полугода провести в Индии, пока длится судебное разбирательство.