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Туляк одержал шесть побед на первенстве России по самбо

Туляк одержал шесть побед на первенстве России по самбо

Илья Ломиворотов поедет на Чемпионат Европы, который состоится в Хорватии.

С 5 по 9 октября во Владивостоке впервые прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения.

За победу в десяти весовых категориях боролись более 500 спортсменов из разных регионов страны.

Спортсмен тульской спортивной школы «Металлург» Илья Ломиворотов одержал шесть побед и занял второе место в весовой категории 66 кг. Илья тренируется под руководством своего отца Романа Ломиворотова.

Эти соревнования являлись отборочными. Илья вошел в состав сборной России по самбо и примет участие в первенстве Европы, которое пройдет в Хорватии в декабре 2017 года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:53 +8
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