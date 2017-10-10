Какие работы ведутся на улице Металлистов в Туле

Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.

Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин на брифинге рассказал журналистам, какие работы сейчас ведутся на улице Металлистов.

- В настоящее время ведутся подготовительные работы по перекладке сетей. Мы понимаем, что серьезные денежные средства будут вложены в благоустройство проезжей части и тротуара. Чтобы не столкнуться с тем, что после выполнения этих работ необходимо будет перекладывать сети, разумно проводить эти работы сейчас.

В настоящее время ведутся ремонтные работы по сетям канализации и водоснабжения, которые проходят по улице Металлистов. Кроме того, администрацией города Тулы заключен контракт на техническое присоединение по электроснабжению объектов на улице Металлистов. Наши муниципальные предприятия, «Тулгорсвет» и «Тулгорэлектротранс», выполняют работы по демонтажу сетей, расположенных на опорах, в том числе силового кабеля.

По словам Галкина, все наружные сети будут убраны в специальные кабель-каналы.

Это визуально придаст улице нормальный вид. Также благодаря такому решению, ремонт коммуникаций будет более доступный.

Владислав Галкин рассказал, что одна из проблем на указанной улице то, что уровень проезжей части выше тротуара. Поэтому там будет организовано водоотведение, установят ливневки.

Зимой рабочие будут менять сети и готовить улицу к благоустройству — выполнять те работы, которые будут возможны при минусовой температуре.

Отметим, что при работах задействованы специалисты, которые обеспечат сохранение различных находок, представляющих архитектурную ценность.