Туляк задолжал 400 тысяч рублей алиментов двум женщинам сразу

Он оплатил долг только потому, что испугался уголовной ответственности.

В Ленинском отделе судебных приставов регионального УФССП находились исполнительные производства о взыскании с гражданина К. задолженности по алиментным платежам. Общий размер долга составлял 400 тысяч рублей, при этом мужчина был должен средства на содержание двух несовершеннолетних детей сразу двум женщинам.

Пристав неоднократно вызывал должника повесткой, но тот не приходил и мер к погашению долгов не предпринимал.

Пришлось привлечь мужчину к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ: он получил наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Также пристав разъяснил должнику, что в случае дальнейшего уклонения от уплаты долга его привлекут к уголовной ответственности (ст. 157 УК РФ).

Испугавшись судимости, должник немедленно явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность в размере 400 тысяч руб.

буква закона

За неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Санкция данной статьи предусматривает обязательные работы до 150 часов, административный арест от 10 до 15 суток или же административный штраф в размере 20 тыс. руб. В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов должники привлекаются к уголовной ответственности.