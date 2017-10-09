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Тульский Роспотребнадзор подвёл промежуточные итоги надзора за оборотом табака

Тульский Роспотребнадзор подвёл промежуточные итоги надзора за оборотом табака

Сотрудники Управления проверили 182 объекта, выявили 157 нарушений. Общая сумма штрафов превысила 840 тысяч рублей.

С января по сентябрь текущего года проверки Роспотребнадзора прошли на территории 118 хозяйствующих субъектов, реализующих табачную продукцию. Кроме того, как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники Управления проводили проверки соблюдения запрета курения в необорудованных для этого местах.

Из проверенных 182 объектов нарушения законодательства установлены в 152 случаях, из которых 97 – в объектах розничной торговли, 55 – на промышленных предприятиях и в организациях, оказывающих образовательные, медицинские, жилищные и бытовые услуги.

В ходе проверок выявлено 157 фактов нарушений законодательства Российской Федерации, в их числе:

  • курение на запрещенных территориях,
  • несоблюдение требований к знаку о запрете курения,
  • продажа сигарет по завышенной цене,
  • стимулирование продажи табака с помощью скидок,
  • отсутствие перечня реализуемой продукции,
  • розничная торговля на расстоянии менее чем в сто метров от образовательных учреждений,
  • розничная торговля в палатках и через Интернет;
  • продажа табачной продукции несовершеннолетнему.

По результатам проверок возбуждено 157 административных дел, виновные привлечены к ответственности. Общая сумма штрафов превысила 840 тысяч рублей. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:33 0
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