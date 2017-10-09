Тульский Роспотребнадзор подвёл промежуточные итоги надзора за оборотом табака

С января по сентябрь текущего года проверки Роспотребнадзора прошли на территории 118 хозяйствующих субъектов, реализующих табачную продукцию. Кроме того, как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники Управления проводили проверки соблюдения запрета курения в необорудованных для этого местах.

Из проверенных 182 объектов нарушения законодательства установлены в 152 случаях, из которых 97 – в объектах розничной торговли, 55 – на промышленных предприятиях и в организациях, оказывающих образовательные, медицинские, жилищные и бытовые услуги.

В ходе проверок выявлено 157 фактов нарушений законодательства Российской Федерации, в их числе:

курение на запрещенных территориях,

несоблюдение требований к знаку о запрете курения,

продажа сигарет по завышенной цене,

стимулирование продажи табака с помощью скидок,

отсутствие перечня реализуемой продукции,

розничная торговля на расстоянии менее чем в сто метров от образовательных учреждений,

розничная торговля в палатках и через Интернет;

продажа табачной продукции несовершеннолетнему.

По результатам проверок возбуждено 157 административных дел, виновные привлечены к ответственности. Общая сумма штрафов превысила 840 тысяч рублей.