Житель Чернского района, забивший до смерти собутыльника, предстанет перед судом

В ходе ссоры он нанёс мужчине множество ударов. От полученных повреждений несчастный скончался в машине скорой помощи.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Чернского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, ночью 27 мая, возле одного из домов на Одоевском шоссе в Туле, во время ссоры мужчина нанес множество ударов руками и ногами по голове своему 44-летнему знакомому, с которым они вместе распивал спиртное. От полученных повреждений потерпевший скончался по пути в больницу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в областной суд. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет колонии.