новости
новости
Регистрация
Житель Чернского района, забивший до смерти собутыльника, предстанет перед судом

Житель Чернского района, забивший до смерти собутыльника, предстанет перед судом

В ходе ссоры он нанёс мужчине множество ударов. От полученных повреждений несчастный скончался в машине скорой помощи.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Чернского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, ночью 27 мая, возле одного из домов на Одоевском шоссе в Туле, во время ссоры мужчина нанес множество ударов руками и ногами по голове своему 44-летнему знакомому, с которым они вместе распивал спиртное. От полученных повреждений потерпевший скончался по пути в больницу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в областной суд. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет колонии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:57 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоСУ СК России по Тульской областипреступлениезабил собутыльникаизбиение
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский Роспотребнадзор подвёл промежуточные итоги надзора за оборотом табака
Тульский Роспотребнадзор подвёл промежуточные итоги надзора за оборотом табака
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.