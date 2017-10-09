За два дня в рамках рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники тульского УГИБДД выявили 78 нарушений

Одному из водителей за повторное управление машиной в состоянии опьянения грозит уголовное наказание.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области продолжают проводить профилактические рейды «Нетрезвый водитель» по всей территории региона. Цель мероприятий – предупреждение управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, а также выявление и пресечение грубых нарушений ПДД.

В минувшие выходные инспекторы провели данный рейд в Узловском и Ефремовском районах. В результате проведенных сплошных проверок было установлено 78 административных правонарушений и 1 уголовное преступление. Среди них:

ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – 1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения),

ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ – 3 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения)

ст. 264.1 УК РФ – 1 (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения),

ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ – 1 (управление без водительского удостоверения),

ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ – 3 (нарушение правил перевозки детей).

Рейдовые мероприятия находятся на контроле у руководства УГИБДД, и проводятся при их личном участии. Если вы стали свидетелем или очевидцем управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию – позвоните в полицию: