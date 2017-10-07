Жители Черни смогут бесплатно провериться на рак

Акция «Вместе против рака» проходит в девяти городах Тульской области и продлится до 14 октября.

Напомним, со 2 сентября в Алексинском, Белевском, Дубенском, Ефремовском, Новомосковском, Одоевском, Суворовском, Чернском и Ясногорском районах Тульской области проходит массовая профилактическая акция «Вместе против рака».

Сегодня в акции участвовали жители Ясногорска, а 14 октября пройти обследования и получить консультацию врача смогут жители Черни.

Акция пройдет с 9.00 до 15.00 в поликлинике Чернского филиала ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина», п. Чернь, ул. Свободная, д. 78

Напомним, акция «Вместе против рака» проводится по инициативе главы региона Алексея Дюмина с целью профилактики онкологических заболеваний и увеличения продолжительности жизни жителей региона.

В рамках акции жители Тульской области, взрослые и дети, могут пройти необходимое обследование и получить консультации врачей: терапевтов, педиатров, онкологов, стоматологов, дерматологов, урологов, оториноларингологов, офтальмологов, эндокринологов, кардиологов, неврологов, гинекологов.