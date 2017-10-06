В Музее оружия откроется выставка «Техника в масштабе»

7 октября в 14.00 в здании-шлеме Музея оружия состоится открытие XI ежегодной выставки «Техника в масштабе» – крупнейшей в России выставки стендовых моделей.

«Техника в масштабе» — совместный проект Тульского музея оружия, ООО «Хобби-центр», тульского регионального отделения общественной организации «Клуб историко-технического стендового моделизма «Наследие Левши».

Стендовый моделизм объединяет людей разных возрастов в стремлении изучать военную историю и воплощать в миниатюрных моделях реалии ушедших эпох.

На выставке будут экспонироваться более 350 творческих работ моделистов Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Калуги, Омска, Сургута, Ханты-Мансийска, Пскова и других регионов России. В основном, это модели танков, самолетов, кораблей, а также сюжетные композиции военной тематики. Каждый посетитель сможет отметить наиболее понравившиеся работы, что в итоге позволит организаторам определить призера зрительских симпатий. Кроме того, специальной наградой будет отмечен участник, выполнивший лучшую модель образца вооружения, выпускаемого тульским Конструкторским бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова — предприятием, которому в 2017 г. исполнилось 90 лет.

Увлекательный мастер-класс по сборке и оформлению моделей в рамках проекта проведет многократный призер всероссийских выставок по моделизму, Президент Тульской региональной общественной организации «Клуб историко-технического стендового моделизма «Наследие Левши» Вячеслав Ермаков.

Проект рассчитан на широкую аудиторию и будет представлен в музее оружия до 7 ноября 2017 года. Не пропустите!