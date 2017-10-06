Массовая эвакуация в Туле: сотрудники ФСБ вычислили подозреваемых

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Волну телефонного терроризма, прокатившуюся по регионам России в прошлом месяце, устроили четверо наших соотечественников. Об этом журналистам сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, подозреваемые сейчас находятся за пределами России, что существенно усложняет их розыск.

Напомним, звонки о минировании тульских школ, жилых домов, торговых центров и административных зданий, начали поступать 20 сентября около полудня. Примерно к 16 часам проверка всех объектов завершилась, ничего опасного обнаружено не было.

Сумма ущерба от действий телефонных террористов, по словам директора ФСБ, превысила 300 млн рублей. Вместе с тем, тревожные звонки продолжают поступать – сегодня столичные правоохранители из-за действий анонимов эвакуировали более ста зданий.