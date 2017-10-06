Где и когда в Тульской области пройдут встречи чиновников с населением
Жители смогут лично пообщаться с главами администраций и задать интересующие вопросы.
На следующей неделе запланирована серия встреч глав муниципальных образований Тульской области с населением. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
|Район/городской округ
|Дата проведения
|Время проведения
|Место проведения
|Арсеньевский район
|11.10.2017
|11.00
|д. Хлопово, ул. Садовая, д. 1, административное здание муниципального образования Манаенское Арсеньевского района
|Богородицкий район
|10.10.2017
|17.00
|г. Богородицк, ул. Володарского, д.22, МУ "Городская детская библиотека"
|Веневский район
|11.10.2017
|13.00
|ул. Международная, д. 7-А, ГУЗ "Веневская ЦРБ"
|Воловский район
|11.10.2017
|17.00
|д. Становая, 92 Становский СДК, филиал МКУК "Двориковский центр культуры и досуга"
|город Алексин
|10.10.2017
|16.00
|ул. Матросова, 19, МКП "ВКХ г. Алексина"
|город Донской
|11.10.2017
|17.00
|мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 16, придомовая территория
|город Ефремов
|12.10.2017
|16.30
|мкр. "Южный", ул. Молодежная, д. 5, Детско-юношеский клуб "Факел"
|город Новомосковск
|11.10.2017
|17.00
|п. Правда, ул.Центральная, д. 24, Правдинский СДК – структурное подразделение МБУК "КДЦ"
|Дубенский район
|11.10.2017
|17.00
|с. п. Поречье, ул. Мира, д. 15, Пореченский сельский филиал МАУК "Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания"
|Заокский район
|12.10.2017
|15.00
|д. Свинская, на площадке около переезда
|Каменский район
|12.10.2017
|17.00
|д. Шишковка, детская площадка около дома № 50
|Кимовский район
|11.10.2017
|14.00
|мкр. Сельхозтехника
|Киреевский район
|13.10.2017
|16.00
|п. Серебряные Ключи, Серебряноключевский СДК
|Куркинский район
|11.10.2017
|15.00
|д. Шаховское, ул. Центральная, д.19, МБО "Шаховская ООШ"
|Одоевский район
|11.10.2017г.
|14.00
|д. Головинское, ул. Подречная, д. 2, придомовая территория
|Плавский район
|13.10.2017
|17.30
|ул. Коммунаров, д. 56, придомовая территория
|р.п. Новогуровский
|11.10.2017
|17.00
|ул. Спортивная, территория мини-зоопарка
|Славный
|10.10.2017
|17.30
|ул. Центральная, д. 7, придомовая территория
|Суворовский район
|11.10.2017
|16.00
|д. Гущино, д. 20, придомовая территория
|Тепло-Огаревский район
|11.10.2017
|15:00
|д. Доробино, д. 70, администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района
|Узловский район
|11.10.2017
|16.00
|п. Майское, пер. Клубный, д. 1, МКУК ДК п. Майский
|Чернский район
|11.10.2017
|14.00
|с. Архангельское, ул. Л.Н. Толстого, д. 21, МКОУ "Архангельская СОШ"
|Щекинский район
|11.10.2017
|18.00
|г. Щекино, ул. Спортивная, д. 20, МБОУ "Средняя школа № 4"
|Ясногорский район
|12.10.2017
|16.00
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п. Санталовский, ул. Зеленая, д. 5, Санталовский СДК им. Левашовой.
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