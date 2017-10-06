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Где и когда в Тульской области пройдут встречи чиновников с населением

Где и когда в Тульской области пройдут встречи чиновников с населением

Жители смогут лично пообщаться с главами администраций и задать интересующие вопросы.

На следующей неделе запланирована серия встреч глав муниципальных образований Тульской области с населением. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Район/городской округ Дата проведения Время проведения Место проведения
Арсеньевский район 11.10.2017 11.00 д. Хлопово, ул. Садовая, д. 1, административное  здание  муниципального образования Манаенское Арсеньевского района
Богородицкий район 10.10.2017 17.00 г. Богородицк, ул. Володарского, д.22, МУ "Городская детская библиотека"
Веневский район 11.10.2017 13.00 ул. Международная, д. 7-А, ГУЗ "Веневская ЦРБ"
Воловский район 11.10.2017 17.00 д. Становая, 92 Становский СДК, филиал МКУК "Двориковский центр культуры и досуга"
город Алексин 10.10.2017 16.00 ул. Матросова, 19, МКП "ВКХ г. Алексина"
город Донской 11.10.2017 17.00 мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 16, придомовая территория
город Ефремов 12.10.2017 16.30 мкр. "Южный", ул. Молодежная, д. 5, Детско-юношеский клуб "Факел"
город Новомосковск 11.10.2017 17.00 п. Правда, ул.Центральная, д. 24, Правдинский СДК – структурное подразделение МБУК "КДЦ"
Дубенский район 11.10.2017 17.00 с. п. Поречье,  ул. Мира, д. 15, Пореченский сельский филиал МАУК "Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания"
Заокский район 12.10.2017 15.00 д. Свинская, на площадке около переезда
Каменский район 12.10.2017 17.00 д. Шишковка, детская площадка около дома № 50
Кимовский район 11.10.2017 14.00 мкр. Сельхозтехника
Киреевский район 13.10.2017 16.00 п. Серебряные Ключи, Серебряноключевский СДК
Куркинский район 11.10.2017 15.00 д. Шаховское, ул. Центральная, д.19, МБО "Шаховская ООШ"
Одоевский район 11.10.2017г. 14.00 д. Головинское, ул. Подречная, д. 2, придомовая территория
Плавский район 13.10.2017 17.30 ул. Коммунаров, д. 56, придомовая территория
р.п. Новогуровский 11.10.2017 17.00 ул. Спортивная, территория мини-зоопарка
Славный 10.10.2017 17.30 ул. Центральная, д. 7, придомовая территория
Суворовский район 11.10.2017 16.00 д. Гущино, д. 20, придомовая территория
Тепло-Огаревский район 11.10.2017 15:00 д. Доробино, д. 70, администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района
Узловский район 11.10.2017 16.00 п. Майское, пер. Клубный, д. 1, МКУК ДК п. Майский
Чернский район 11.10.2017 14.00 с. Архангельское, ул. Л.Н. Толстого, д. 21, МКОУ "Архангельская СОШ"
Щекинский район 11.10.2017 18.00 г. Щекино, ул. Спортивная, д. 20, МБОУ "Средняя школа № 4"
Ясногорский район  12.10.2017 16.00

п. Санталовский, ул. Зеленая, д. 5, Санталовский СДК им. Левашовой.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 0
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