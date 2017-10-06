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Погода в Туле на выходные: облачно, прохладно, возможен небольшой дождь
Фото: w-dog.net

Погода в Туле на выходные: облачно, прохладно, возможен небольшой дождь

Синоптики обещают лёгкий ветер южного направления и низкое атмосферное давление.

По данным сайта «Метеоинфо», выходные в Тульской области будут хмурыми и холодными – ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь (до 2 мм).

Ветер восточной четверти, лёгкий – максимум пять метров в секунду. Ночи и дни будут прохладными – 5 и 11 градусов тепла соответственно. Атмосферное давление низкое – от 729 до 744 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:14 +1
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