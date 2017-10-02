Тульская область – на втором месте в ЦФО по трудоустройству инвалидов

На оперативном совещании в правительстве Тульской области министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов рассказал о мерах по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями. В регионе проживают более 152 тысяч инвалидов, из них порядка 46 тысяч являются трудоспособными.

Для всех регионов России федеральный Минтруд определил плановые показатели по трудоустройству инвалидов. Для Тульской области этот показатель составил 32,9 %. Однако фактическая цифра оказалась больше почти в три раза – 92,4 %. Это обеспечило региону второе место по трудоустройству инвалидов среди субъектов ЦФО. Первое место досталось Белгородской области.

Министр напомнил, что на создание рабочих мест для инвалидов работодателям выделяется субсидия в размере 58800 рублей. В текущем году таким образом были трудоустроены 19 человек. Ещё 10 инвалидов смогли получить государственную субсидию в сумме 117600 рублей – эти деньги они потратят на открытие своего дела.

Ещё одним действенным новшеством стал механизм наставничества, внедрённый совсем недавно. Благодаря ему 19 человек смогли получить новую профессию и овладеть необходимыми навыками.

Специалисты службы занятости регулярно обзванивают лиц с ограниченными возможностями, чтобы помочь им найти работу и даже сопровождают их на собеседования – в текущем году таким образом было трудоустроено более 180 человек.