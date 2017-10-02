Какие улицы Тулы обесточат 3 октября

Работы по ремонту и профилактике пройдут с 9 до 16 часов по следующим адресам:

пр. Ленина, 111, 111-а, 111-б, 113-а,

ул. Н. Руднева, 56-б, 56-в, 60-а,

Ак. Павлова, 1-г, 1-д, 1-е,

ул. М. Тореза, 1, 1-а, 3, 4, 7, 7-а, 9, 9-а, 12,14,16, 18, 20,

пр-д Тимирязева, 2,

ул. Жаворонкова, 1,

ул. Октябрьская, 1, 5,

ул. Головина, 15-43 (нечётн), 16-42 (чётн),

Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.),

ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),

ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),

Рабочий пр-д., 3-19 (нечётн.),

ул. Пархоменко, 43, 43-а,

ул. Станиславского, 41,51, 32-58, 59,

Городской пер., 17, 15, 15-а,

п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.),

ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.),

1-й пр-д, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),

2-й пр-д, 19-29 (нечётн.), 16-26 (чётн.),

3-й пр-д, 27, 29 (нечётн.), 24-34 (чётн.),

4-й пр-д, 32-42 (чётн.),

ул. Овражная, 1-23 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

п. Октябрьский, ул. Киреевская, 11,

ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.),

5-й пр-д, 1-16,

6-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

18-й пр-д,

ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.),

ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),

ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.),

ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.),

пер. 2-й Комбайновый, 1-6,

пр-д Вильямса, 3,

ул. Комбайновая, 16, 17, 18,

ул. Декабристов, 129.