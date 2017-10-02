Завершилось первенство Тульской области по греко-римской борьбе

Фото: Федерация спортивной борьбы Тульской области

В спорткомплексе ДЮСШ «Юность» прошло первенство Тульской области по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004 годов рождения. За победу и право представлять регион на чемпионате ЦФО боролись 98 спортсменов. В своих весовых категориях победителями стали:

32 кг – Александр Панов (Тула),

35 кг – Артур Садоян (Новомосковск),

38 кг – Артём Бокарев (Новомосковск),

42 кг – Роман Бадоян (Новомосковск),

47 кг – Назар Зверев (Тула),

50 кг – Александр Теняков (Донской),

53 кг – Александр Мартыненко (Новомосковск),

59 кг – Дмитрий Мартыненко (Новомосковск),

63 кг – Григорий Корявцев (Новомосковск),

66 кг – Александр Шубенков (Новомосковск),

69 кг – Тимофей Исаев (Узловая),

73 кг – Богдан Серебряков (Новомосковск),

85 кг – Максим Тюрюханов (Сокольники),

100 кг – Ярослав Дьячков (Новомосковск),

120 кг – Андрей Пинчук (Тула).

Таким образом, неофициальный командный зачёт областного первенства выиграли спортсмены из Новомосковска, завоевавшие 9 первых мест из 15.