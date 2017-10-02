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Завершилось первенство Тульской области по греко-римской борьбе
Фото: Федерация спортивной борьбы Тульской области

Завершилось первенство Тульской области по греко-римской борьбе

В командном зачёте победу одержали представители Новомосковска, взявшие 9 медалей из 15.

В спорткомплексе ДЮСШ «Юность» прошло первенство Тульской области по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004 годов рождения. За победу и право представлять регион на чемпионате ЦФО боролись 98 спортсменов. В своих весовых категориях победителями стали:

  • 32 кг – Александр Панов (Тула),
  • 35 кг – Артур Садоян (Новомосковск),
  • 38 кг – Артём Бокарев (Новомосковск),
  • 42 кг – Роман Бадоян (Новомосковск),
  • 47 кг – Назар Зверев (Тула),
  • 50 кг – Александр Теняков (Донской),
  • 53 кг – Александр Мартыненко (Новомосковск),
  • 59 кг – Дмитрий Мартыненко (Новомосковск),
  • 63 кг – Григорий Корявцев (Новомосковск),
  • 66 кг – Александр Шубенков (Новомосковск),
  • 69 кг – Тимофей Исаев (Узловая),
  • 73 кг – Богдан Серебряков (Новомосковск),
  • 85 кг – Максим Тюрюханов (Сокольники),
  • 100 кг – Ярослав Дьячков (Новомосковск),
  • 120 кг – Андрей Пинчук (Тула).

Таким образом, неофициальный командный зачёт областного первенства выиграли спортсмены из Новомосковска, завоевавшие 9 первых мест из 15.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:51 +1
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