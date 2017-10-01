Клуб тульских любителей туризма останется в «Спектре»

Начальник управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации Тулы Ольга Масальская прокомментировала Myslo ситуацию с клубом активного любительского туризма.

Ольга Масальская подчеркнула, что помещения молодежного центра «Спектр» не будут передаваться коммерческим организациям. По ее словам, сейчас идут переговоры о переезде в «Спектр» ряда секций спортивной школы «Юность». В минувший четверг руководители клуба любителей туризма встретились с директором спортшколы Михаилом Труновым. На встрече было принято решение, согласно которому туристический клуб останется в стенах учреждения.