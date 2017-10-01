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Клуб тульских любителей туризма останется в «Спектре»

Клуб тульских любителей туризма останется в «Спектре»

Помещения молодежного центра не будут переданы коммерческим организациям

Начальник управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации Тулы Ольга Масальская прокомментировала Myslo ситуацию с клубом активного любительского туризма. 

Ольга Масальская подчеркнула, что помещения молодежного центра «Спектр» не будут передаваться коммерческим организациям. По ее словам, сейчас идут переговоры о переезде в «Спектр» ряда секций спортивной школы «Юность». В минувший четверг руководители клуба любителей туризма встретились с директором спортшколы Михаилом Труновым. На встрече было принято решение, согласно которому туристический клуб останется в стенах учреждения.

 

 

 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 +7
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Тула

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