Военный оркестр Росгвардии по Тульской области провел концерт ко Дню пожилых людей

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Тульской области посетили с концертной программой «Вальс нашей молодости» Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Со сцены актового зала пожилых людей поздравил военный оркестр Росгвардии, исполнив композиции «Родина мать», «В городском саду», «Гайдай марш».

Так же мероприятие посетила депутат Государственной Думы РФ Наталья Николаевна Пилюс обратилась с поздравительной речью к пожилым жителям дома престарелых и вручила ценные подарки.

«Сегодня произошло наше знакомство, мы надеемся, что дружба наша продлиться долгие годы. Спасибо, за прекрасное настроение и теплые воспоминания. Мы надеемся, что в стенах нашего дома-интерната, еще не однократно будет звучать музыка военного оркестра Росгвардии. Вы подарили каждому радость и массу положительных эмоций», - отметила директор ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Елена Биятова.