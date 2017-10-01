новости
новости
Регистрация
Военный оркестр Росгвардии по Тульской области провел концерт ко Дню пожилых людей
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области

Военный оркестр Росгвардии по Тульской области провел концерт ко Дню пожилых людей

Мероприятие прошло в доме престарелых в поселке Первомайский.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Тульской области посетили с концертной программой «Вальс нашей молодости» Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Со сцены актового зала пожилых людей поздравил военный оркестр Росгвардии, исполнив композиции «Родина мать», «В городском саду», «Гайдай марш».

Так же мероприятие посетила депутат Государственной Думы РФ Наталья Николаевна Пилюс обратилась с поздравительной речью к пожилым жителям дома престарелых и вручила ценные подарки.

«Сегодня произошло наше знакомство, мы надеемся, что дружба наша продлиться долгие годы. Спасибо, за прекрасное настроение и теплые воспоминания. Мы надеемся, что в  стенах нашего дома-интерната, еще не однократно будет звучать музыка военного оркестра Росгвардии. Вы подарили каждому радость и массу положительных эмоций», - отметила директор  ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Елена Биятова. 

сегодня, в 19:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
Концерт военного оркестраРосгвардия
Место
поселок ПервомайскийТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе дотла сгорела хозяйственная постройка
В Щекинском районе дотла сгорела хозяйственная постройка
Клуб тульских любителей туризма останется в «Спектре»
Клуб тульских любителей туризма останется в «Спектре»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.