новости
новости
Регистрация
Участники ночного велопробега: спасибо организаторам и ГИБДД
Фото из соцсетей и Александры Дроздовой

Участники ночного велопробега: спасибо организаторам и ГИБДД

30 сентября в ночном пробеге приняли участие более 700 тульских велосипедистов.

30 сентября в Туле прошел ночной велопробег. В нем приняли участие более 700 человек. 

Стартовали велосипедисты в 22.00 от Центрального парка.

Маршрут протяженностью 13 км прошел по улицам Первомайская, Дмитрия Ульянова, Федора Смирнова, Мосина, Советской, Крестовоздвиженской площади, Менделеевской, с остановкой в Тульском кремле, далее — по улицам Тургеневской, Льва Толстого и Тимирязева. Финиш велопробега состоялся на стадионе «Арсенал».

Безопасность участников пробега обеспечивали сотрудники ГИБДД. Все велосипедисты были в светоотражающих жилетах либо со светоотражающими брелоками, браслетами, наклейками на одежду и специальными световозвращающими накладками для спиц велосипедов. Тем, кто приехал на велопробег без яркого светящегося аксессуара, специальные отражатели, фонарики, катафоты выдавали сотрудники ГИБДД и представители общественных организаций. Перед стартом сотрудники Госавтоинспекции провели инструктаж, продемонстрировали эффективность использования световозвращающих элементов и напомнили о необходимости использования защитной экипировки.

Екатерина Мужичкова:

Понравилось, хотя детки подзамёрзи и засыпали, пришлось подсократить маршрут. Дети в восторге! Спасибо организаторам, ДПС, водителям спецтранспорта, жителям за терпение, другим велосипедистам за компанию. С удовольствием повторим. Дневные всегда посещаем не первый год)

Илья Строков:

- Друзья, прошедшей ночью состоялся Тульский Ночной велопарад!!! Это пост благодарности!!! Огромное спасибо сотрудникам ДПС и дружинникам, которые обеспечивали нашу безопасность, огромное спасибо волонтерам за помощь в регулировании колоны, огромное спасибо организаторам и администрации города за проделанную работу, огромное спасибо участникам за настроение, массовость, силу воли и теплоотдачу в такую прохладную погоду!!! Но самое огромная благодарность тем кто стоял в пробках на перекрестках, развязках и выездах, терпеливо ждал, а иногда даже махал руками и улыбался!!! Спасибо ВСЕМ кто ехал, перекрывал, организовывал, ждал!!! Было круто!!!

Катя Макарова:

- Закрытие велосезона прошло под дружный шорох листвы под колёсами нескольких сотен велосипедов! Молодцы истинные любители этого вида спорта, кого не напугала погода pastedGraphic.png А она как обычно, не подвела! pastedGraphic_1.pngpastedGraphic_2.pngpastedGraphic_3.pngpastedGraphic_4.png

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
Ночной велопарад
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Новомосковска украл велосипед
Житель Новомосковска украл велосипед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.