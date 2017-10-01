Участники ночного велопробега: спасибо организаторам и ГИБДД

Фото из соцсетей и Александры Дроздовой

30 сентября в Туле прошел ночной велопробег. В нем приняли участие более 700 человек.

Стартовали велосипедисты в 22.00 от Центрального парка.

Маршрут протяженностью 13 км прошел по улицам Первомайская, Дмитрия Ульянова, Федора Смирнова, Мосина, Советской, Крестовоздвиженской площади, Менделеевской, с остановкой в Тульском кремле, далее — по улицам Тургеневской, Льва Толстого и Тимирязева. Финиш велопробега состоялся на стадионе «Арсенал».

Безопасность участников пробега обеспечивали сотрудники ГИБДД. Все велосипедисты были в светоотражающих жилетах либо со светоотражающими брелоками, браслетами, наклейками на одежду и специальными световозвращающими накладками для спиц велосипедов. Тем, кто приехал на велопробег без яркого светящегося аксессуара, специальные отражатели, фонарики, катафоты выдавали сотрудники ГИБДД и представители общественных организаций. Перед стартом сотрудники Госавтоинспекции провели инструктаж, продемонстрировали эффективность использования световозвращающих элементов и напомнили о необходимости использования защитной экипировки.

Екатерина Мужичкова:

Понравилось, хотя детки подзамёрзи и засыпали, пришлось подсократить маршрут. Дети в восторге! Спасибо организаторам, ДПС, водителям спецтранспорта, жителям за терпение, другим велосипедистам за компанию. С удовольствием повторим. Дневные всегда посещаем не первый год)

Илья Строков:

- Друзья, прошедшей ночью состоялся Тульский Ночной велопарад!!! Это пост благодарности!!! Огромное спасибо сотрудникам ДПС и дружинникам, которые обеспечивали нашу безопасность, огромное спасибо волонтерам за помощь в регулировании колоны, огромное спасибо организаторам и администрации города за проделанную работу, огромное спасибо участникам за настроение, массовость, силу воли и теплоотдачу в такую прохладную погоду!!! Но самое огромная благодарность тем кто стоял в пробках на перекрестках, развязках и выездах, терпеливо ждал, а иногда даже махал руками и улыбался!!! Спасибо ВСЕМ кто ехал, перекрывал, организовывал, ждал!!! Было круто!!!

Катя Макарова:

- Закрытие велосезона прошло под дружный шорох листвы под колёсами нескольких сотен велосипедов! Молодцы истинные любители этого вида спорта, кого не напугала погода А она как обычно, не подвела!