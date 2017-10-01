Фестивали Тульской области вошли в число лучших проектов на Всероссийской выставке туристских событий

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Регион был представлен на Международном туристическом форуме «Visit Russia» в Яросавле.

С 28 по 29 сентября в Ярославле прошел VII Международный туристический форум «Visit Russia». Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры России. На этот раз на форум приехали более пятисот представителей турсферы из России и стран ближнего зарубежья.

Участники форума обсудили маркетинг и брендинг территорий, реконструкции культурных событий, привлечение и обслуживание иностранных туристов, а также формирование единого туристического регионального и национального календарей событий.

На Всероссийской выставке-конкурсе туристских событий на суд жюри от Тульской области были представлены межрегиональный фестиваль «День пряника» и фестиваль «Тула оружейная: от мастера до защитника». В итоге оба праздника получили высокую оценку, а фестиваль «Тула оружейная: от мастера до защитника» стал лауреатом II степени в номинации «Историческая реконструкция».

В рамках форума Тульская областная библиотека для слепых и Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих договорились о сотрудничестве.

Библиотеки и музеи двух регионов выпустят адаптированные издания"Демидовы" и «Куликово поле». Также обмен тематическими выставками пройдет между Тульским областным краеведческим музеем и Ярославским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.