Тульские любители туризма просят защиты у Алексея Дюмина

Фото Ильи Никулина

Этот крик о помощи прислал в редакцию наш пользователь Илья Никулин:

- Я являюсь руководителем группы “Текарт”, большая часть которой находится в Туле. Мы – единственная тульская компания, которая не просто входит в рейтинг лучших работодателей России, но и по итогам 2016 года занимает 37 место. Поэтому мы имеем моральное право писать от лица Тулы.

В нашей компании есть свой туристический клуб, который организует несколько походов в год. Но в относительно сложные походы (альпинизм, спелеология) мы ходим в составе городского туристического клуба. Ранее он назывался “Одиссей”, сейчас номинальное название - Объединение “Молодежный центр “Спектр”. Деятельность клуба открытая, описания походов можно найти в соцсетях. Проводятся детские лагеря. Руководитель - спасатель ГСС по профессии - Иващенко Сергей Олегович сделал и делает для общества и молодого поколения очень много. Его личный вклад в общество не сравним с многими номинально почетными и уважаемыми “товарищами”.

Сам формат организованного активного туризма, который был очень востребован в советское время, сейчас переживает упадок. Активный туризм, конечно, живет, но такая его форма организации, как общедоступный общественный клуб, практически обнулилась.

У нашего клуба, который остается исключением, довольно много туристического инвентаря... И было помещение в полуподвальном этаже жилого дома. Помещение решили “отжать”, насколько я понял, городские власти. Использую такое грубое слово, поскольку никакой дискуссии, вопросов или проверок не было. Просто клуб и руководитель объединения узнали “по факту”. В помещении было в общей сложности 5 организаций, как-то релевантных “молодежному” признаку.

Вчера я с коллегами участвовал в срочном собрании клуба, написали письмо губернатору.