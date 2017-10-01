Алексей Бирюлин: по факту двойных квитанций за отопление тульское ГЖИ начало проверку

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Жители тульских домов получили две квитанции, в которых выставлен счет за отопление и горячую воду.

На днях жители домов, которыми управляет ООО "Славянка", получили двойной счёт за отопление. Один выставила в своей квитанции УК, другой - Тулатеплосеть.

Государственная жилищная инспекция Тульской области начала проверку по данному факту. Тулатеплосеть расторгла договор с ООО " Славянка", о чем известила потребителей через свой сайт. Оплачивать горячую воду и отлпдение надо по квитанции Тулатеплосети, которую напечатал ОЕИРЦ, - пояснил руководитель ведомства Алексей Бирюлин.

Напомним, ранее Myslo сообщало о том, что договор между ресорсоснабжающей организацией и УК расторгнут с 1 сентября. Причиной стал непогашенный более 3 месяцев долг управляющей компании за отопление и горячую воду.