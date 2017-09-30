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Тепло поступило более чем в 2000 домов Тулы

Тепло поступило более чем в 2000 домов Тулы

Всего в Туле тепло должно поступить в 3098 многоквартирных домов.

Сегодня, 30 сентября, по состоянию на 17.00 в Туле запущено 176 котельных из 179, сообщает пресс-служба администрации регионального центра. 
 

Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще десять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.

По вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула работают горячие линии.

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный территориальный округ

(4872) 36-30-92

с 8.00 до 20.00

2

Зареченский территориальный округ

(4872) 47-16-68

с 8.00 до 20.00

3

Привокзальный территориальный округ

(4872) 24-71-74

с 8.00 до 20.00

4

Пролетарский территориальный округ

(4872) 41-06-49;

(4872) 41-73-40;

с 8.00 до 20.00

5

Советский

территориальный округ

(4872) 30-18-84; 30-17-11

с 8.00 до 20.00

6.

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

+7-919-081-23-09

с 8.00 до 20.00

7.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37

круглосуточно

8.

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42-53-23

круглосуточно

9.

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56-54-54

круглосуточно

10.

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42-53-26, 42-53-34

круглосуточно

Также работа горячей линии организована в каждой управляющей компании, в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00. Номера телефонов горячей линии – в документе.   

 
На данный момент тепло поступает в 2025 многоквартирных жилых домов из 3098 на следующих улицах:
 
Зареченский территориальный округ:
ул. Арсенальная – частично;
ул. Большая – частично;
ул. Галкина - частично;
пр-д Гарнизонный - полностью;
ул. Гагарина - полностью;
ул. Демидовская – частично;
ул. Литейная - частично;
ул. Луначарского - частично;
ул. М. Горького - частично;
ул. Максимовского - частично;
ул. Октябрьская - частично;
ул. Пузакова - частично;
ул. Курковая - полностью;
ул. Ряжская - частично;
ул. Штыковая - частично;
ул. Комсомольская - частично;
ул. М. Гончары - частично;
ул. Нормандии-Неман - частично;
ул. Токарева - частично;
пр-д Промышленный - частично;
ул. Железнодорожная - частично;
ул. Хомяковская - частично;
ст. Хомяково - полностью;
Наб. Дрейера - полностью;
пер. Кирпичный – частично;
ул. Пионерская – частично;
ул. Заварная – частично;
п. Рождественский – полностью;
п. Обидимо – полностью;
п. Октябрьский – частично;
с Архангельское — полностью;
п. Барсуки — частично.
 
Центральный территориальный округ:
пр. Ленина - частично;
ул. Кауля – частично;
ул. Перекопская – частично;
ул. Новомосковская – частично;
ул. Михеева – частично;
ул. Тимирязева – частично;
ул. Л.Толстого – частично;
ул. Вознесенского – частично;
ул. Рязанская – частично;
ул. Волоховская – частично;
ул. Клюева – частично;
ул. Циолковского – частично;
ул. Пархоменко – полностью;
мкр Левобережный – полностью;
ул. Мезенцева – частично;
ул. Н.Руднева – частично;
ул. Некрасова – частично;
п. Ильинка – полностью;
п. Петелино – полностью;
мкр Скуратовский – частично;
п. Комсомольский – частично.
 
Пролетарский территориальный округ:
ул. Немцова - частично;
ул. Дементьева - частично;
2-й проезд Металлургов - частично;
ул. Волкова - частично;
ул. Шухова - частично;
ул. Кутузова – частично;
ул. Ложевая – частично;
ул. Степанова – частично;
ул. Чапаева – частично;
ул. Пролетарская – частично;
ул. Плеханова – частично;
ул. Декабристов – частично;
ул. Металлургов – частично;
ул. Замочная – полностью;
ул. Калинина – полностью;
ул. Марата – полностью;
ул. Баженова – частично;
ул. Зорге – полностью.
 
Советский территориальный округ:
ул. Агеева – частично;
ул. Белкина – частично;
ул. Болдина – частично;
ул. Братьев Жабровых – полностью;
ул. Бундурина – частично;
ул. Вересаева – частично;
ул. Гоголевская – частично;
Гражданский переулок – полностью;
ул. Демонстрации – частично;
ул. Дмитрия Ульянова – частично;
ул. Каминского – полностью;
Красноармейский проспект – частично;
ул. Лейтейзена – частично;
проспект Ленина – частично;
улица Ленина – полностью;
ул. Мира – частично;
ул. Оружейная – частично;
ул. Первомайская – частично;
ул. Халтурина – частично;
ул. Пушкинская – частично;
ул. Революции – частично;
ул. Смидович – частично;
ул. Советская – частично;
ул. Сойфера – частично;
ул. Софьи Перовской – частично;
ул. Ф. Смирнова – полностью;
ул. Тульского Рабочего Полка – частично;
ул. Ф. Энгельса – частично;
ул. 9 Мая – частично;
ул. К. Цеткин – полностью.
 
Привокзальный территориальный округ:
Одоевское шоссе (частично);
18 проезд Мясново;
ул. Полюсная;
ул. Санаторная;
ул. Дмитрия Ульянова (частично);
ул. Костычева (частично);
ул. Сурикова (частично);
ул. Оружейная (частично);
ул. Макаренко (частично);
Калужское шоссе;
ул. Тихмянова (частично);
ул. Болотова;
ул. Кабакова;
ул. М. Жукова;
Парашютный проезд;
ул. Рогова (частично);
ул. 9 Мая (частично);
ул. Ползунова (частично);
ул. 2 Прокатная;
6 проезд Мясново (частично);
7 проезд Мясново;
4-й проезд Мясново (частично);
ул. Смидович (частично);
6-й Полюсный проезд;
ул. Прокудина;
д. Нижняя Китаевка;
ул. Зеленая;
ул. Г. Маргелова;
п. Иншинский;
п. Рассвет;
п. Ударник;
ул. Серебровская (частично);
п. Косая Гора, ул. Пушкина (частично);
п. Косая Гора, ул. Зеленая (частично);
п. Косая Гора, ул. М. Горького (частично);
п. Косая Гора, ул. Октябрьская (частично);
п. Косая Гора, ул. Шмидта.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:25 +1
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