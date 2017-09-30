Тепло поступило более чем в 2000 домов Тулы

Сегодня, 30 сентября, по состоянию на 17.00 в Туле запущено 176 котельных из 179, сообщает пресс-служба администрации регионального центра.
Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще десять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.
По вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула работают горячие линии.
|
№ п/п
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный территориальный округ
|
(4872) 36-30-92
|
с 8.00 до 20.00
|
2
|
Зареченский территориальный округ
|
(4872) 47-16-68
|
с 8.00 до 20.00
|
3
|
Привокзальный территориальный округ
|
(4872) 24-71-74
|
с 8.00 до 20.00
|
4
|
Пролетарский территориальный округ
|
(4872) 41-06-49;
(4872) 41-73-40;
|
с 8.00 до 20.00
|
5
|
Советский
территориальный округ
|
(4872) 30-18-84; 30-17-11
|
с 8.00 до 20.00
|
6.
|
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы
|
+7-919-081-23-09
|
с 8.00 до 20.00
|
7.
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37
|
круглосуточно
|
8.
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
(4872) 42-53-23
|
круглосуточно
|
9.
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56-54-54
|
круглосуточно
|
10.
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42-53-26, 42-53-34
|
круглосуточно
Также работа горячей линии организована в каждой управляющей компании, в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00. Номера телефонов горячей линии – в документе.
На данный момент тепло поступает в 2025 многоквартирных жилых домов из 3098 на следующих улицах:
Зареченский территориальный округ:
ул. Арсенальная – частично;
ул. Большая – частично;
ул. Галкина - частично;
пр-д Гарнизонный - полностью;
ул. Гагарина - полностью;
ул. Демидовская – частично;
ул. Литейная - частично;
ул. Луначарского - частично;
ул. М. Горького - частично;
ул. Максимовского - частично;
ул. Октябрьская - частично;
ул. Пузакова - частично;
ул. Курковая - полностью;
ул. Ряжская - частично;
ул. Штыковая - частично;
ул. Комсомольская - частично;
ул. М. Гончары - частично;
ул. Нормандии-Неман - частично;
ул. Токарева - частично;
пр-д Промышленный - частично;
ул. Железнодорожная - частично;
ул. Хомяковская - частично;
ст. Хомяково - полностью;
Наб. Дрейера - полностью;
пер. Кирпичный – частично;
ул. Пионерская – частично;
ул. Заварная – частично;
п. Рождественский – полностью;
п. Обидимо – полностью;
п. Октябрьский – частично;
с Архангельское — полностью;
п. Барсуки — частично.
Центральный территориальный округ:
пр. Ленина - частично;
ул. Кауля – частично;
ул. Перекопская – частично;
ул. Новомосковская – частично;
ул. Михеева – частично;
ул. Тимирязева – частично;
ул. Л.Толстого – частично;
ул. Вознесенского – частично;
ул. Рязанская – частично;
ул. Волоховская – частично;
ул. Клюева – частично;
ул. Циолковского – частично;
ул. Пархоменко – полностью;
мкр Левобережный – полностью;
ул. Мезенцева – частично;
ул. Н.Руднева – частично;
ул. Некрасова – частично;
п. Ильинка – полностью;
п. Петелино – полностью;
мкр Скуратовский – частично;
п. Комсомольский – частично.
Пролетарский территориальный округ:
ул. Немцова - частично;
ул. Дементьева - частично;
2-й проезд Металлургов - частично;
ул. Волкова - частично;
ул. Шухова - частично;
ул. Кутузова – частично;
ул. Ложевая – частично;
ул. Степанова – частично;
ул. Чапаева – частично;
ул. Пролетарская – частично;
ул. Плеханова – частично;
ул. Декабристов – частично;
ул. Металлургов – частично;
ул. Замочная – полностью;
ул. Калинина – полностью;
ул. Марата – полностью;
ул. Баженова – частично;
ул. Зорге – полностью.
Советский территориальный округ:
ул. Агеева – частично;
ул. Белкина – частично;
ул. Болдина – частично;
ул. Братьев Жабровых – полностью;
ул. Бундурина – частично;
ул. Вересаева – частично;
ул. Гоголевская – частично;
Гражданский переулок – полностью;
ул. Демонстрации – частично;
ул. Дмитрия Ульянова – частично;
ул. Каминского – полностью;
Красноармейский проспект – частично;
ул. Лейтейзена – частично;
проспект Ленина – частично;
улица Ленина – полностью;
ул. Мира – частично;
ул. Оружейная – частично;
ул. Первомайская – частично;
ул. Халтурина – частично;
ул. Пушкинская – частично;
ул. Революции – частично;
ул. Смидович – частично;
ул. Советская – частично;
ул. Сойфера – частично;
ул. Софьи Перовской – частично;
ул. Ф. Смирнова – полностью;
ул. Тульского Рабочего Полка – частично;
ул. Ф. Энгельса – частично;
ул. 9 Мая – частично;
ул. К. Цеткин – полностью.
Привокзальный территориальный округ:
Одоевское шоссе (частично);
18 проезд Мясново;
ул. Полюсная;
ул. Санаторная;
ул. Дмитрия Ульянова (частично);
ул. Костычева (частично);
ул. Сурикова (частично);
ул. Оружейная (частично);
ул. Макаренко (частично);
Калужское шоссе;
ул. Тихмянова (частично);
ул. Болотова;
ул. Кабакова;
ул. М. Жукова;
Парашютный проезд;
ул. Рогова (частично);
ул. 9 Мая (частично);
ул. Ползунова (частично);
ул. 2 Прокатная;
6 проезд Мясново (частично);
7 проезд Мясново;
4-й проезд Мясново (частично);
ул. Смидович (частично);
6-й Полюсный проезд;
ул. Прокудина;
д. Нижняя Китаевка;
ул. Зеленая;
ул. Г. Маргелова;
п. Иншинский;
п. Рассвет;
п. Ударник;
ул. Серебровская (частично);
п. Косая Гора, ул. Пушкина (частично);
п. Косая Гора, ул. Зеленая (частично);
п. Косая Гора, ул. М. Горького (частично);
п. Косая Гора, ул. Октябрьская (частично);
п. Косая Гора, ул. Шмидта.