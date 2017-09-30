На субботник вышли 15 тысяч жителей Тулы

Сегодня, 30 сентября, во всех муниципальных образованиях Тульской области прошли субботники, в которых приняли участие около 53 тыс. человек. Регион поддержал Всероссийскую экологическую акцию «Зеленая Россия».

В Туле к субботнику присоединились более 15 тысяч человек. В работах по наведению порядка также было задействовано 186 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации города.

Основными объектами по наведению санитарного порядка были определены:

- территории скопления несанкционированных свалок;

- места массового отдыха туляков;

- территории, прилегающие к общеобразовательным учреждениям;

- вырубка поросли.

В субботнике приняли участие сотрудники Тульской Городской Думы, администрации города Тулы, общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, работники муниципальных и промышленных предприятий, инженерных служб, торговых предприятий, индивидуальные предприниматели, управляющих компаний, жители МКД и др.

Участники убрали 48 несанкционированных свалок, собрали летучий мусор, привели в порядок территории около 233 контейнерных площадок, очистили улицы от несанкционированных рекламных наклеек, вырубили 58 и кронировали 52 дерева, а также очистили от поросли деревьев 55 тысяч погонных метров территории, покрасили 291 столб, вывезли более 8,5 тысяч кубометров мусора и веток, очистили от листвы порядка 195 тысяч квадратных метров газонов.