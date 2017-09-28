Повторная экспертиза уточнит причину смерти 2-летней девочки в тульской больнице

Экспертиза задержалась на месяц и началась всего пару дней назад. Результаты ее станут известны в начале октября.

Как стало известно Myslo, экспертизу, задержав на месяц, удалось начать только пару дней назад. Ее результаты станут известны в начале октября.

Результаты ведомственных проверок по факту смерти ребенка были переданы следователям. Изучив их, работники СК приняли решение провести повторную экспертизу органов и установить истинную причину смерти ребенка (части органов хранятся в морге до окончания разбирательства). Исследование должно было начаться еще 25 августа.

Двухгодовалая Карина Меликсетова скончалась ночью 12 апреля в Тульской областной детской больнице. Накануне вечером девочка у себя дома в Веневе обварилась кипятком и ее госпитализировали в реанимацию детской облбольницы.

Ожог составил 25% тела. На момент госпитализации медики были уверены, что жизни девочки ничего не угрожает. Однако утром родителям сообщили: ночью их дочь умерла – у нее отказали почки: развилась почечная недостаточность, на фоне этого остановилось сердце.

Родители уверены, что виноваты в смерти их ребенка медики, дежурившие в ту ночь. По их словам, врач слишком поздно увидел, что состояние маленького пациента ухудшилось, и не предпринял всех возможных мер для оказанию помощи ребенку.

Следователи СУ СК РФ по Тульской области начали по факту случившегося доследственную проверку. На данный момент она продолжается.

Губернатор также поручил провести ведомственную проверку.

Пока известны итоги проведенной Росздравнадзором проверки. В медучреждении было выявлено много нарушений, как в части хранения и использования медикаментов, так и работе самих медиков при оказании помощи Карине: не в полном объеме проведена диагностическая работа, не в полном объеме оказана медицинская помощь, не в полном объеме проведен лабораторный и функциональный мониторинг адекватности интенсивной терапии.