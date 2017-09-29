В Туле пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс»

Фото из архива Myslo.

К участию допускаются лица старше 25 лет.

15 октября в Туле в плавательном бассейне МАУ «Спортивные объекты» (улица Степанова, 44) пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс». К участию допускаются лица старше 25 лет.

Программа соревнований:

100 м вольный стиль,

50 м брасс,

100 м баттерфляй,

50 м на спине,

100 м брасс,

50 м вольный стиль,

100 м на спине,

50 м баттерфляй,

100 м комплексное плавание

эстафета 4×50 вольный стиль.

Регистрация участников с 8.30 до 9.30. Начало соревнований — в 10.00.