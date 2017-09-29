Фото из архива Myslo.
В Туле пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс»
К участию допускаются лица старше 25 лет.
15 октября в Туле в плавательном бассейне МАУ «Спортивные объекты» (улица Степанова, 44) пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс». К участию допускаются лица старше 25 лет.
Программа соревнований:
- 100 м вольный стиль,
- 50 м брасс,
- 100 м баттерфляй,
- 50 м на спине,
- 100 м брасс,
- 50 м вольный стиль,
- 100 м на спине,
- 50 м баттерфляй,
- 100 м комплексное плавание
- эстафета 4×50 вольный стиль.
Регистрация участников с 8.30 до 9.30. Начало соревнований — в 10.00.
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