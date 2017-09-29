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В Туле пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс»
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс»

К участию допускаются лица старше 25 лет.

15 октября в Туле в плавательном бассейне МАУ «Спортивные объекты» (улица Степанова, 44) пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс». К участию допускаются лица старше 25 лет.

Программа соревнований:

  • 100 м вольный стиль,
  • 50 м брасс,
  • 100 м баттерфляй,
  • 50 м на спине,
  • 100 м брасс,
  • 50 м вольный стиль,
  • 100 м на спине,
  • 50 м баттерфляй,
  • 100 м комплексное плавание
  • эстафета 4×50 вольный стиль.

Регистрация участников с 8.30 до 9.30. Начало соревнований — в 10.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:51 +1
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