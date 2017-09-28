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Где в Туле сдать ГИА выпускникам прошлых лет

Где в Туле сдать ГИА выпускникам прошлых лет

Вниманию выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования.

Администрация Тулы сообщает выпускникам прошлых лет и обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования о месте регистрации заявлений для написания сочинений и сдачи ГИА.

Местом регистрации заявлений для написания итогового сочинения (изложения) и на сдачу государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году на территории города Тулы является муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы».

Адрес: Тула, ул. Дзержинского / ул. Советская, 15-17/73, кабинет № 14. Телефоны для справок: 30-47-54, 31-03-43.

сегодня, в 10:24 0
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