Где в Туле сдать ГИА выпускникам прошлых лет

Вниманию выпускников прошлых лет и обучающихся учреждений среднего профессионального образования.

Администрация Тулы сообщает выпускникам прошлых лет и обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования о месте регистрации заявлений для написания сочинений и сдачи ГИА.

Местом регистрации заявлений для написания итогового сочинения (изложения) и на сдачу государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году на территории города Тулы является муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы».

Адрес: Тула, ул. Дзержинского / ул. Советская, 15-17/73, кабинет № 14. Телефоны для справок: 30-47-54, 31-03-43.