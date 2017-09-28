В производство тульских пряников вложат 1 миллиард рублей

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева с председателем Совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры» Сергеем Носенко.

В ней также приняли участие директор по управлению предприятиями холдинга «Объединенные кондитеры» Константин Виноградов и руководитель тульской фабрики «Ясная Поляна» Денис Громов.

На встрече обсуждался вопрос реализации на базе кондитерской фабрики «Ясная Поляна» инвестиционного проекта по расширению производства тульских пряников.

Его старт намечен на 2018 год, а стоимость, по предварительной оценке, может превысить 1 млрд рублей.

Реализация проекта позволит удвоить объемы производства тульских пряников, а также создать порядка 120 новых рабочих мест.

Дмитрий Миляев отметил, что реализация новых проектов, расширение действующих предприятий, создание дополнительных рабочих мест — это одна из ключевых задач, которую перед правительством региона поставил губернатор Алексей Дюмин.

«Мы заинтересованы в успешной и скорейшей реализации проекта. Правительство Тульской области готово оказать содействие в его развитии, а также в продвижении тульского бренда на внешние рынки», — сказал заместитель председателя правительства региона.