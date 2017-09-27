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Валентина Матвиенко: «Опыт Тульской области нужно распространить по другим регионам»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Валентина Матвиенко: «Опыт Тульской области нужно распространить по другим регионам»

Валентина Матвиенко поблагодарила туляков за содержательные Дни Тульской области в Совете Федерации.

В Совете Федерации проходят Дни Тульской области. 27 сентября открылась экспозиция региона и состоялось пленарное заседание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина и спикера областной Думы Сергея Харитонова.
 
В кулуарах Совета Федерации сегодня все только и говорят про Тулу и Тульскую область. Кто-то вспоминает, что его родственники – туляки, кто-то – свои поездки в Ясную Поляну и музей оружия, кто-то нахваливает белевскую пастилу.
 
Кстати, в буфете сената за нашими тульскими лакомствами очередь, как в советские времена за колбасой.
 
На пленарном заседании, где выступали Алексей Дюмин и Сергей Харитонов, Валентина Матвиенко высоко оценила результаты совместной работы органов власти и всех туляков.
 
– Спасибо за содержательную работу по поддержанию интереса к своему краю. Очень содержательно прошли Дни Тульской области в Совете Федерации. Три года назад проходили такие же Дни Тульской области, и нам есть с чем сравнить.
 
Тульская область один из самых динамично развивающихся регионов. Есть серьезные положительные результаты в развитии промышленности, сельского хозяйства. Растет инвестиционная привлекательность и объем инвестиций. Молодая команда использует новые методы и инновационные инструменты в решении задач. Это показал доклад губернатора региона, председателя Тульской облдумы. Очень содержательно прошли обсуждения в комитетах по направлениям, особенно по вопросам, где нужна поддержка Совета Федерации.
 
По итогам Дней Тульской области будет принято постановление, в котором отражены вопросы, требующие поддержки федерального центра.
Например, справедливо губернатор Тульской области Алексей Дюмин поднял вопрос о софинансировании из федерального бюджета создания инфраструктуры в свободных экономически зонах. То, что объем этой поддержки сейчас уменьшен, – неправильно.
 
Свободные экономические зоны — это новые точки роста, новые места для вложения инвестиций.
 
По словам Валентины Матвиенко, сенаторы будут поддерживать и другие предложения губернатора Тульской области, прозвучавшие в Совете Федерации.
 
– Алексей Геннадьевич, у меня ощущение, что Вы родились в Тульской области, Вы владеете абсолютно всей информацией. А главное, много положительного сделано. Когда у руководителя региона горят глаза, когда есть желание сделать как можно больше для людей, дать мощный толчок развитию области — это производит сильное впечатление. И не случайно сегодня Тульская область, по оценкам правительства, входит в число топ-20 с лучшими экономическими показателями. Это результат работы самих туляков и эффективной управленческой деятельности губернатора, активной законотворческой деятельности областных депутатов и всех членов команды губернатора.
 
Валентина Матвиенко поздравила туляков с 80-летием образования региона:
 
– Вы по праву можете гордиться историей и традициями своего края, а вся Россия — гордиться вами. Потому что Тульская область и Тула — это родина бесстрашных мастеров и воинов, оружейная столица России.
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 15:53 +1
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