Валентина Матвиенко: «Опыт Тульской области нужно распространить по другим регионам»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Совете Федерации проходят Дни Тульской области. 27 сентября открылась экспозиция региона и состоялось пленарное заседание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина и спикера областной Думы Сергея Харитонова.

В кулуарах Совета Федерации сегодня все только и говорят про Тулу и Тульскую область. Кто-то вспоминает, что его родственники – туляки, кто-то – свои поездки в Ясную Поляну и музей оружия, кто-то нахваливает белевскую пастилу.

Кстати, в буфете сената за нашими тульскими лакомствами очередь, как в советские времена за колбасой.

На пленарном заседании, где выступали Алексей Дюмин и Сергей Харитонов, Валентина Матвиенко высоко оценила результаты совместной работы органов власти и всех туляков.

– Спасибо за содержательную работу по поддержанию интереса к своему краю. Очень содержательно прошли Дни Тульской области в Совете Федерации. Три года назад проходили такие же Дни Тульской области, и нам есть с чем сравнить.

Тульская область один из самых динамично развивающихся регионов. Есть серьезные положительные результаты в развитии промышленности, сельского хозяйства. Растет инвестиционная привлекательность и объем инвестиций. Молодая команда использует новые методы и инновационные инструменты в решении задач. Это показал доклад губернатора региона, председателя Тульской облдумы. Очень содержательно прошли обсуждения в комитетах по направлениям, особенно по вопросам, где нужна поддержка Совета Федерации.

По итогам Дней Тульской области будет принято постановление, в котором отражены вопросы, требующие поддержки федерального центра.

Например, справедливо губернатор Тульской области Алексей Дюмин поднял вопрос о софинансировании из федерального бюджета создания инфраструктуры в свободных экономически зонах. То, что объем этой поддержки сейчас уменьшен, – неправильно.

Свободные экономические зоны — это новые точки роста, новые места для вложения инвестиций.

По словам Валентины Матвиенко, сенаторы будут поддерживать и другие предложения губернатора Тульской области, прозвучавшие в Совете Федерации.

– Алексей Геннадьевич, у меня ощущение, что Вы родились в Тульской области, Вы владеете абсолютно всей информацией. А главное, много положительного сделано. Когда у руководителя региона горят глаза, когда есть желание сделать как можно больше для людей, дать мощный толчок развитию области — это производит сильное впечатление. И не случайно сегодня Тульская область, по оценкам правительства, входит в число топ-20 с лучшими экономическими показателями. Это результат работы самих туляков и эффективной управленческой деятельности губернатора, активной законотворческой деятельности областных депутатов и всех членов команды губернатора.

Валентина Матвиенко поздравила туляков с 80-летием образования региона:

– Вы по праву можете гордиться историей и традициями своего края, а вся Россия — гордиться вами. Потому что Тульская область и Тула — это родина бесстрашных мастеров и воинов, оружейная столица России.