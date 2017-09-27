Какие районы Тульской области рискуют сорвать отопительный сезон?

Только одних долгов у управляющих компаний перед ресурсниками – около 2 млрд рублей.

Вопросы подготовки к отопительному сезону сегодня рассмотрели в прокуратуре области на заседании коллегии.

Прокурор области Александр Козлов отметил, что по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования за июнь-сентябрь этого года долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Тула», АО «ТНС энерго Тула» сократились более чем на 480 млн рублей.

В связи с несвоевременным началом подготовки к отопительному сезону ведомству приходилось принимать меры реагирования киреевскому межрайонному прокурору, прокурорам Тулы, Белевского, Дубенского и Одоевского районов. В настоящее время все муниципальные и государственные образовательные учреждения готовы к эксплуатации в условиях осенне-зимнего сезона.

Вместе с тем остается ряд проблем, в частности, по состоянию на 1 сентября размер просроченной задолженности хозяйствующих субъектов за потребленный газ составлял 1,5 млрд рублей. Задолженность по оплате электрической энергии – 385 млн рублей.

Кроме этого возбуждено уголовное дело отношении сотрудников администрации Щекинского района, незаконно перечисливших деньги подрядчику, выполнявшему муниципальный контракт. В 2016 году администрация заключила с управляющей компанией контракты на ремонт теплосети. После получения акта выполненных работ из бюджета района на счет УК поступило 1,9 млн рублей. Однако прокурорская проверка показала, что за исключением 11 тысяч рублей остальная сумма была потрачена подрядчиком необоснованно.

В Щекинском районе шесть управляющих компаний при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону не до конца провели гидравлические испытания систем теплоснабжения и проверки состояния труб. Четыре управляющие компании не устранили нарушения законодательства о промышленной безопасности взрывопожароопасных объектов.

В настоящее время на территории Киреевского района имеются многочисленные нарушения. Не отремонтированы тепловые энергоустановки и не решен вопрос с отчуждением либо консервацией 4 котельных МУП ЖКХ «Липковское», находящегося в процедуре банкротства. Муниципальным образованием Киреевский район в государственную жилищную инспекцию Тульской области не представлены паспорта готовности 59 многоквартирных домов.

МУП ЖКХ МО Славный признано банкротом, ведется конкурсное производство. Здание котельной включено в конкурсную массу и выставлено на торги, что создает угрозу для жизнеобеспечения граждан и организаций в отопительный сезон. Также в МО Славный до настоящего времени не введена в эксплуатацию модульная котельная, находящаяся в аренде у ООО «Компания коммунальной сферы».

В управлении ООО УК «Светлый город» (Кимовский район) находятся 44 многоквартирных дома. Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях на многоквартирные дома не получены. В 3-х многоквартирных домах не отремонтированы внутридомовые системы отопления. Размер образовавшейся с января 2017 года задолженности организации за электроэнергию составляет без малого 800 тыс. рублей. И. о. директора ООО УК «Светлый город» Борису Левченко объявлено предостережение.

В связи с этим Игорю Цховребову, Олегу Федосову, Степану Соколову – главам администраций Киреевского и Щекинского районов и поселка Славный объявлены предостережения о недопустимости закона с разъяснением ответственности в случае нарушения прав граждан.