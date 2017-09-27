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Остановку «Лейтейзена» в Туле переименуют в «Завод Тулаточмаш»

Остановку «Лейтейзена» в Туле переименуют в «Завод Тулаточмаш»

На заседании Тульской городской думы депутаты проголосовали за это почти единогласно.

За переименование проголосовали 27 депутатов, один — воздержался.

Myslo уже писал, что проект о переименовании трамвайной остановки в думу внесла комиссия по историческому наследию и городской топонимии.

Этот вопрос был внесен в повестку 42-го заседания Тульской городской Думы.

Завод «Тулаточмаш» работает в Туле уже 150 лет.

 

сегодня, в 11:44 −5
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