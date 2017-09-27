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На выставку Тульской области в Совет Федерации привезли «Льва Толстого»
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На выставку Тульской области в Совет Федерации привезли «Льва Толстого»

В Совете Федерации начались дни Тульской области.

27 сентября на 419-м заседании верхней палаты парламента состоится «Час субъекта Российской Федерации», где будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического развития Тульской области, предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Ситуацию в регионе обсудят и на заседаниях профильных комитетов. Речь пойдёт и о том, как области реализовать свой туристический потенциал.

В верхней палате российского парламента работает интерактивная выставка, посвящённая Тульской области.

Генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ» Николай Макаровец показал министру здравоохранения своего «Ангела».

Посмотреть экспозицию Тульской области пришел и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об пообещал Макаровцу поподробнее поговорить об «Ангеле» уже в Туле.

На выставку привезли и «Льва Толстого», почти настоящего:

Живой экспонат оценила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Вы такой колоритный!»

Валентину Ивановну угостили пастилой и пряником. Председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов рассказал ей, что теперь пассажиры «Аэрофлота» едят такую вкуснятину. «Отличная реклама!» — оценила Матвиенко.

О Тульском кремле Валентина Матвиенко сказала, что он прекрасен и государство должно обязательно сохранять его. А про тульскую набережную, проект которой ей показали, пояснила, что она станет прекрасным историческим объектом. «Красота!», — сказала Матвиенко.

На момент публикации новости в Совфеде начался Час субъекта, где будут обсуждать социально-экономическое развитие нашего региона.

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Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 1
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 2
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 3
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 4
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 5
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 6
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 7
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 8
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 9
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 10
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 11
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 12
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 13
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 14
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 15
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 16
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 17
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 18
Дни Тульской области в Совете Федерации, Фото: 19
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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 10:21 +3
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