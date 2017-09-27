На выставку Тульской области в Совет Федерации привезли «Льва Толстого»
В Совете Федерации начались дни Тульской области.
27 сентября на 419-м заседании верхней палаты парламента состоится «Час субъекта Российской Федерации», где будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического развития Тульской области, предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Ситуацию в регионе обсудят и на заседаниях профильных комитетов. Речь пойдёт и о том, как области реализовать свой туристический потенциал.
В верхней палате российского парламента работает интерактивная выставка, посвящённая Тульской области.
Генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ» Николай Макаровец показал министру здравоохранения своего «Ангела».
Посмотреть экспозицию Тульской области пришел и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об пообещал Макаровцу поподробнее поговорить об «Ангеле» уже в Туле.
На выставку привезли и «Льва Толстого», почти настоящего:
Живой экспонат оценила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Вы такой колоритный!»
Валентину Ивановну угостили пастилой и пряником. Председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов рассказал ей, что теперь пассажиры «Аэрофлота» едят такую вкуснятину. «Отличная реклама!» — оценила Матвиенко.
О Тульском кремле Валентина Матвиенко сказала, что он прекрасен и государство должно обязательно сохранять его. А про тульскую набережную, проект которой ей показали, пояснила, что она станет прекрасным историческим объектом. «Красота!», — сказала Матвиенко.
На момент публикации новости в Совфеде начался Час субъекта, где будут обсуждать социально-экономическое развитие нашего региона.